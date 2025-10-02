Войната в Украйна:

Жълт и оранжев код за дъжд и студ

02 октомври 2025, 06:10 часа 276 прочитания 0 коментара
Жълт и оранжев код за дъжд и студ

Днес синоптичната обстановка в България ще бъде усложнена. Ще бъде облачно, ветровито и с валежи от дъжд. Значителни ще са валежите в Западна и в Централна България. За това предупредиха от НИМХ. Ще духа умерен, в Източна България - силен вятър от североизток. Температурите ще са без съществен дневен ход и дневните ще са ще са между 8° и 13°, в София - около 5°. През нощта срещу петък с продължаващото понижение на температурите по високите западни полета и в Западния Предбалкан дъждът ще се примесва и преминава в мокър сняг.

Още: Идват интензивни валежи, а после? Николай Василковски с прогноза за началото на октомври

Идва и сняг

В планините ще бъде облачно, ветровито и с валежи предимно от сняг, под около 1200 метра от дъжд. Ще духа умерен до силен вятър от изток-югоизток. На много места в масивите от Западна и Централна България валежите ще са значителни, а до вечерта с понижението на температурите границата на снеговалежите също ще се понижи. Ще вали мокър сняг, ще започне да се образува снежна покривка и ще има условия за натрупване върху листната маса, счупване на клони и дървета. Максималната температура на 1200 метра ще е около 5°, на 2000 метра - около минус 1°.

Още: Предупреждение за опасно време и обилни валежи в четвъртък (КАРТА)

По Черноморието ще бъде облачно, ветровито и с валежи от дъжд, на повече места по южното крайбрежие. Ще духа умерен до силен вятър от североизток. Максималните температури ще бъдат 15°-17°. Температурата на морската вода е 21°-22°. Вълнението на морето ще бъде около 3-4 бала.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Още: Сняг още днес: Проф. Рачев предупреди за сериозни валежи в началото на октомври

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Антон Иванов
Антон Иванов Отговорен редактор
сняг дъжд прогноза за времето
Още от Общество
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес