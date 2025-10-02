Жълт и оранжев код за дъжд и студ

Днес синоптичната обстановка в България ще бъде усложнена. Ще бъде облачно, ветровито и с валежи от дъжд. Значителни ще са валежите в Западна и в Централна България. За това предупредиха от НИМХ. Ще духа умерен, в Източна България - силен вятър от североизток. Температурите ще са без съществен дневен ход и дневните ще са ще са между 8° и 13°, в София - около 5°. През нощта срещу петък с продължаващото понижение на температурите по високите западни полета и в Западния Предбалкан дъждът ще се примесва и преминава в мокър сняг.

Още: Идват интензивни валежи, а после? Николай Василковски с прогноза за началото на октомври

Идва и сняг

В планините ще бъде облачно, ветровито и с валежи предимно от сняг, под около 1200 метра от дъжд. Ще духа умерен до силен вятър от изток-югоизток. На много места в масивите от Западна и Централна България валежите ще са значителни, а до вечерта с понижението на температурите границата на снеговалежите също ще се понижи. Ще вали мокър сняг, ще започне да се образува снежна покривка и ще има условия за натрупване върху листната маса, счупване на клони и дървета. Максималната температура на 1200 метра ще е около 5°, на 2000 метра - около минус 1°.

Още: Предупреждение за опасно време и обилни валежи в четвъртък (КАРТА)

По Черноморието ще бъде облачно, ветровито и с валежи от дъжд, на повече места по южното крайбрежие. Ще духа умерен до силен вятър от североизток. Максималните температури ще бъдат 15°-17°. Температурата на морската вода е 21°-22°. Вълнението на морето ще бъде около 3-4 бала.

Още: Сняг още днес: Проф. Рачев предупреди за сериозни валежи в началото на октомври