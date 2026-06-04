България харчи най-много пари в ЕС за съдилищата си, втори сме по бързина на дела, но защо?

България е на първо място по разходи за поддръжка на съдилищата като дял от БВП - близо 0,7 на сто. Това сочат данните от годишния доклад за състоянието на правосъдните системи в ЕС на Европейската комисия, които бяха публикувани днес.

Цитирано е проучване на "Евробарометър" за доверието в съдебната система, според което едва около 35% от българските граждани одобряват работата на правосъдието, а онези, които нямат доверие, са посочили като основна причина политическата или икономическата намеса в работата на съдиите (61%), както и статута на съдиите (52%), който не им дава достатъчно независимост. По брой на съдиите България е на пето място в ЕС и на десето по брой на адвокатите, сочат още данните.

За последното десетилетие (2014-2024 г.) броят на заведените граждански, административни и търговски дела в България не се променя значително. България е втора в ЕС след Швеция по бързина на решаването на административни дела - за по-малко от година. Нашата страна е сред държавите от ЕС с най-малък брой "висящи" такива дела.

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За 2024 г. у нас се отчита нарастване на продължителността на делата за пране на пари и по този показател нашата страна изостава над средното в ЕС. Същевременно в последните години България е на първо място в ЕС по бързина в решаването на дела за корупция.

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