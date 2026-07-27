Руски шпиони и десетки потенциално рискови за националната сигурност: 100 сигнала за тероризъм в ДАНС през миналата година

В Националния контратерористичен център са постъпили 100 сигнала за терористична дейност в България през 2025 г., пише в некласифицираната част от доклад на ДАНС, който има информативен характер за депутатите, които трябва да го одобрят.

Службата е включила за този период 55 лица в информационния масив на нежеланите чужденци у нас, а 40 чужденци с профил на пътуващи бойци терористи са били спрени при преминаването си през България.

ДАНС е определила 24 лица като потенциален носител на риск за националната сигурност след направени близо 2900 интервюта на незаконно влезли у нас чужденци.

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ДАНС описва в доклада си и случаите за противодействие на чуждите специални служби., по каквато линия са установени близо 43 лица. Сред тях има руснаци.

В същото време Софийската градска прокуратура проверява действията на български гражданин, който се е присъединил към руските военни в Украйна, предаде БНР.

Висока активност на чуждите служби у нас

ДАНС описва в доклада си, че активността на чуждите специални служби у нас остава "устойчиво висока" заради войната в Украйна, напрежението в Черноморския регион и ангажиментите на България като член на ЕС и НАТО.

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Според агенцията основните цели на чуждите разузнавания остават придобиването на чувствителна информация и изграждането на позиции за влияние в държавната администрация, стратегически предприятия, медиите, неправителствения сектор и образователните институции.

За посочения период са регистрирани и наблюдавани както крайнодесни, така и крайнолеви прояви, включително разпространението на език на омразата и радикално съдържание в интернет. ДАНС предупреждава, че международните конфликти и дезинформационните кампании могат да засилят общественото напрежение и процесите на радикализация.

Източник: БГНЕС

Изгонени руски шпиони

След като българските отговорни органи са противодействали на чуждите специални служби през 2025 г., ДАНС е експулсирала двама руски граждани. Решението е взето, тъй като единия е действал срещу интересите и националната сигурност на България, а другия е бил разконспириран за съпричастност към руските специални служби. Има действия и срещу трети руски гражданин, на който е отнето правото на пребиваване в страната и му е наложена 5-годишна забрана за влизане в Европейския съюз.

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ДАНС още е експулсирала 6 чужди граждани заради дейност, застрашаваща икономическата и финансовата сигурност на страната, а на други двама е наложена забрана за влизане в ЕС поради заплаха за националната сигурност.

В същото време четирима чужденци са включени в списъка на нежеланите в България за срок от 10 години, като единият е заради дейност в полза на чужди специални служби, предаде Нова тв.

На двама чужди граждани е отнето правото на пребиваване за подпомагане на руската военна индустрия чрез доставки, използвани във войната срещу Украйна. На този фон Софийската градска прокуратура е започнала проверка срещу български гражданин, присъединил се към руските въоръжени сили в Украйна, както и досъдебно производство срещу чужд гражданин за дейност в полза на чужди специални служби.

ДАНС е дала през 2025 г. и отрицателно становище за предоставяне на българско гражданство на 25 чужденци заради данни за обвързаност с дейността на чужди специални служби или друга дейност, застрашаваща националната сигурност.