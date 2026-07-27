Иран пак предупреди България, Радев събра службите за сигурност

Премиерът Румен Радев събра на работна среща министрите с ресор сигурност, ръководителите на специалните служби и представители на армията на фона на напрежението около решението България да приеме американски самолети-цистерни в авиобаза "Безмер" и отправените от Иран предупреждения към страната.

В заседанието участваха министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев, министърът на отбраната Димитър Стоянов, министърът на транспорта и съобщенията Георги Пеев, председателят на ДАНС Пламен Тончев, председателят на Държавна агенция "Разузнаване" Антоан Гечев, директорът на Служба "Военно разузнаване" бриг. ген. Венелин Венев, заместник-началникът на отбраната ген.-лейт. Красимир Кънев, заместник-командирът на ВВС бриг. ген. Димитър Георгиев, изпълняващият длъжността главен секретар на МВР Любомир Николов и временно изпълняващият длъжността директор на служба "Военна полиция" полк. Християн Христов, съобщиха от Министерския съвет.

На разпространените снимки от срещата непосредствено до премиера се вижда и неговият съветник Пламен Узунов, чието име обаче не е включено в официалното съобщение. Още: Димитър Стоянов успокоява: България е под чадъра на противоракетната отбрана на НАТО

Според правителството представителите на службите са докладвали, че към момента няма пряка заплаха за националната сигурност. Посочено е още, че българските институции поддържат постоянен обмен на информация с партньорите си от региона и в рамките на НАТО за своевременно предупреждение при евентуална ескалация на военните действия в Близкия изток и Украйна.

Въпреки тази оценка властите обявиха, че се предприемат мерки за засилена охрана на авиобаза "Безмер", въздушното пространство на страната и други обекти от критичната инфраструктура.

Реакция от Иран

Почти по същото време, когато заседаваше съветът при премиера, посолството на Иран разпространи позиция на говорителя на иранското външно министерство, в която се отправя директно предупреждение към българските власти. Още: Има риск от активиране на "спящи клетки" в България заради US самолетите: Бивш военен министър с критики към властта

"Лицата, които вземат решения в България, трябва да понесат отговорност за опасното решение да разположат американски самолет за въздушно зареждане в своите военни бази", се казва в изявлението.

От Техеран заявяват още, че са наясно, че България и преди е разрешавала използването на летище София за американски самолети в подкрепа на военните действия на САЩ срещу Иран. В същото време иранската страна подчертава, че "иранският народ никога не е имал никакви проблеми с България" и че отношенията между двете държави традиционно са се основавали на взаимно уважение.

Преди няколко дни министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев също потвърди, че мерките за сигурност в страната са засилени, но отрече това да е пряко свързано с американските самолети в "Безмер". Още: Тръмп благодари на Радев за използването на авиобаза "Безмер" от САЩ

"Ние при всички случаи променяме протоколите за сигурност, защото средата е такава, че опасностите ескалират, и във всеки един момент надграждаме над тези протоколи. Правим така, че да обезпечим все повече както летището, така и критични инфраструктури. Така че независимо от тази нота, това го правим ежедневно и ще продължаваме да го правим - следим внимателно развитието на този конфликт", заяви Демерджиев.