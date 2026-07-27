Ген. Шивиков окончателно осъди прокуратурата за 150 000 лева

Бившият командир на 61-ва Стрямска механизирана бригада ген. Димитър Шивиков окончателно осъди прокуратурата да му изплати 150 000 лева обезщетение за близо шестгодишно незаконно наказателно преследване. Това следва от определение на Върховния касационен съд, с което е оставено в сила решението на Апелативния съд в Пловдив. За случая съобщава "Де факто".

Обезщетението е присъдено по едно от трите наказателни производства срещу Шивиков, които впоследствие приключиха с оправдателни присъди или бяха прекратени и станаха основание той да търси отговорност от държавата по Закона за отговорността на държавата и общините за вреди.

Делото, по което сега прокуратурата е осъдена да плати 150 000 лева, започна с обвинения за 13 длъжностни престъпления. Според прокуратурата Шивиков е нанесъл щети на Сухопътните войски за близо 44 000 лева, след като предоставял безвъзмездно полево оборудване на общините Карлово, Клисура и Калофер, както и на местно ловно дружество за различни събития. Обвинението твърдеше още, че военнослужещи са били изпращани да помагат при организирането на тези прояви, като получавали компенсация единствено под формата на почивни дни. Още: Влиянието на Путин в България - военни и политически кръгове: Украински доклад

Сред останалите обвинения бяха, че е използвал войници за ремонт на личния си апартамент и че е задържал за няколко дни шофьорската книжка на военнослужещ.

Обвинителният акт беше внесен през декември 2015 г., а в началото на 2021 г. оправдателната присъда стана окончателна.

Паралелно с това срещу Шивиков се водеха още две наказателни производства. Най-известното от тях стана известно като "делото за одеялата". Военната прокуратура го обвини, че е присвоил одеяла, зимни якета, спортни екипи, походни легла и друго имущество, останало от българската мисия в Афганистан, което е било върнато в страната с намерение да бъде дарено. Проверката на Министерството на отбраната тогава стигна до извод за "нелегален внос на имущество, принадлежащо на коалиционен партньор". По това дело Шивиков беше окончателно оправдан на 1 април 2019 г.

При последвалото дело за обезщетение по случая с "одеялата" представител на прокуратурата призна в съдебната зала, че наказателното производство е било използвано като "бухалка". Още: Ген. Димитър Шивиков: Поканен съм от Марешки и ще участвам на изборите от "Патриотична коалиция - ВОЛЯ и НФСБ"

В определението си по настоящото дело Върховният касационен съд отбелязва, че срещу Шивиков е било водено и трето наказателно производство. По него обаче липсват достатъчно доказателства кога е било образувано, какъв е бил предметът му и кога е приключило. От медийни публикации става ясно, че то е било свързано с обвинение, че генералът е нарушавал ритъма на физическата подготовка на военнослужещите, като им е разрешавал да участват във военни футболни първенства.

Върховните съдии приемат, че двете наказателни производства, приключили с оправдателни присъди, са били за тежки престъпления и са нанесли сериозни неимуществени вреди на Шивиков, накърнявайки честта, достойнството, професионалната му репутация и общественото му положение.

Заради водените разследвания и отнемането на достъпа му до класифицирана информация той е бил принуден да напусне поста командир на 61-ва Стрямска механизирана бригада. Още: Ген. Шивиков към Караянчева: ”Ходи пеша, бе!”, а мълчи за метрото

След последното решение на Върховния касационен съд общата сума, която прокуратурата дължи на Шивиков по делата, надхвърля 400 000 лева заедно с присъдените лихви по делото за "одеялата".