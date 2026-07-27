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36° ще мъчи един град. Времето утре - 28 юли 2026 г.

27 юли 2026, 12:52 часа 447 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock
36° ще мъчи един град. Времето утре - 28 юли 2026 г.

На 28 юли 2026 г. ще преобладава слънчево време. След обяд главно над източните и планинските райони ще се развива купеста облачност и там на изолирани места ще превали краткотрайно. Ще духа до умерен, в Дунавската равнина временно силен вятър от северозапад, а в източната половина от страната – ще се ориентира от север-североизток. Максималните температури ще бъдат между 31° и 36° (Хасково), малко по-ниски по Черноморието и в североизточните райони, а в София – около 31°,  показва прогнозата за времето на НИМХ.

Времето до края на юли 2026 г.

В планините

Преди обяд над планините ще бъде слънчево. Около и след обяд ще се развива купеста облачността. На изолирани места главно в масивите от Западна България ще превали краткотрайно. Ще духа до силен, по билото на Централна Стара планина и временно бурен вятър от запад-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 26°, на 2000 метра – около 17°.

Слаб вятър по морето

По Черноморието ще бъде предимно слънчево. Временни увеличения на облачността ще има около и след обяд и главно по северното крайбрежие ще превали краткотрайно. Ще духа слаб до умерен вятър от север-североизток, след обяд – от изток. Максималните температури ще бъдат между 26° и 30°. Температурата на морската вода е 21°-23°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

Седмична прогноза за времето за 20-26 юли 2026 г.

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Евгения Чаушева
Евгения Чаушева Редактор
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