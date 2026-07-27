След заканата за съд: Картофа показа свидетелство за съдимост и атакува Георги Кандев

Бизнесменът Юлиян Янков, известен с прякора Картофа, разпространи отворено писмо в отговор на твърденията на бившия изпълняващ длъжността главен секретар на МВР Георги Кандев. Писмото идва ден след интервю на Кандев, в което той обяви, че ще съди Янков за клевета. Повод за съдебния иск са твърдения на бизнесмена, разпространени във видео на влогъра Станислав Цанов, че Кандев е поискал 50% от бизнеса му и след отказ е оказал натиск върху него и фирмите му.

В отговор Янков категорично отхвърля определението на Кандев, че е "осъждан престъпник". По думите му към писмото са приложени свидетелство за съдимост, издадено през март 2026 г., което според него показва, че е неосъждан, както и удостоверение от Националната следствена служба, от което, по негови твърдения, се вижда, че към момента преди конфликта с Кандев срещу него не са се водили досъдебни производства. Още: "Политиката е мръсна игра": Ще смени ли попрището Георги Кандев?

Бизнесменът оспорва и думите на Кандев, че комуникацията помежду им се е свеждала единствено до записване на часове за автомивка. Янков твърди, че разполага със скрийншотове от кореспонденцията им на 11 и 12 март, когато по думите му в негов обект е имало мащабна полицейска акция. Според него тези разговори показват, че отношенията им не са били ограничени до услугите на автомивката.

В писмото си Янков отново повтаря обвинението, че няколко дни преди полицейската акция е отказал да предостави 50% от бизнеса си на Кандев. Той поставя и редица въпроси към бившия ръководител на МВР, включително откъде е знаел подробности за гражданските му спорове с фирма "Промосейл" ЕООД, защо според него срещу негови обекти е била изпратена голяма група служители на Специализираните полицейски сили и какво е наложило подобна операция.

Янков настоява Кандев да отговори и дали през годините е ползвал услугите на неговата автомивка, включително докато е заемал различни ръководни длъжности в системата на МВР и по време на дипломатическата си работа в Сърбия.

В края на писмото бизнесменът пита защо, ако действително го е смятал за престъпник, е поддържал контакти с него и семейството му години наред. Още: Георги Кандев с първа реакция след обвиненията за подкуп

В интервюто си пред NOVA Георги Кандев отхвърли всички обвинения на Янков. Той заяви, че го познава от години единствено като собственик на автомивка, намираща се до предишното му работно място, и че общуването им се е свеждало до записване на часове за измиване на автомобили. Кандев обяви още, че вече е предприел съдебни действия за клевета и че Янков ще трябва да докаже твърденията си в съда.

По думите на Кандев той е очаквал подобни атаки още с поемането на поста в МВР. Попитан дали може да се появят компрометиращи записи, той заяви, че ако бъде разпространено видео, на което се вижда да разменя пари с Янков, то според него би било генерирано с изкуствен интелект.