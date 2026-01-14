Войната в Украйна:

България се превъоръжава в Черно море със 7 минни ловци (ВИДЕО)

14 януари 2026, 12:15 часа 272 прочитания 0 коментара
България се превъоръжава в Черно море със 7 минни ловци (ВИДЕО)

"Днес по предложение на Министерство на отбраната Министерски съвет прие решение, с което одобри сключването на договор между България, Белгия и Нидерландия за придобиване на седем кораба минни ловци от клас Tripartitе, с което по същество стартираме още един модернизационен проект за превоържаване на нашите Въоръжени сили", обяви министърът на отбраната Атанас Запрянов по време на брифинг в Министерски съвет. 

Министърът на отбраната тази доставка е изключително важна да развием противоминните способности на нашите ВМС, тъй като все още оперираме и кораби от съветско време, а някои от тях вече са на края на своя експлоатационен ресурс.

Очаква се първият кораб да пристигне в България след като завършат процедурите по договаряне. ОЩЕ: МО купува два кораба "минни ловци" за 2 млн. евро

Корабите са безплатни

Стана ясно, че четири от тези кораби ще бъдат доставени от Белгия, а три от Нидерландия. 

"Цената на тези кораби е политическа по същество, те се предоставят на България безплатно", каза Запрянов. Той обаче добави, че общата сума за ремонт и възстановяване пълните способности на колабите, е 42 млн. евро.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Страната ни има опит с тези кораби

"Българските ВМС разполагат с три такива кораба, също доставени от предните години от Белгия и Нидерландия, т.е. ние вече имаме опит в експлотацията на тези кораби. Противоминната дейност, включително и в противоминната операция, която провеждаме с Румъния и Турция се извършва с такива кораби", добави още Запрянов. ОЩЕ: "Терем - Ивайло" е напълно готов за асемблиране на бойните машини "Страйкър" от САЩ (СНИМКИ)

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Деница Китанова
Деница Китанова Отговорен редактор
Черно море ВМС въоръжаване минни ловци модернизация на армията Атанас Запрянов
Още от Общество
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес