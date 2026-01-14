България се превъоръжава в Черно море със 7 минни ловци (ВИДЕО)

"Днес по предложение на Министерство на отбраната Министерски съвет прие решение, с което одобри сключването на договор между България, Белгия и Нидерландия за придобиване на седем кораба минни ловци от клас Tripartitе, с което по същество стартираме още един модернизационен проект за превоържаване на нашите Въоръжени сили", обяви министърът на отбраната Атанас Запрянов по време на брифинг в Министерски съвет.

Министърът на отбраната тази доставка е изключително важна да развием противоминните способности на нашите ВМС, тъй като все още оперираме и кораби от съветско време, а някои от тях вече са на края на своя експлоатационен ресурс.

Очаква се първият кораб да пристигне в България след като завършат процедурите по договаряне.

Корабите са безплатни

Стана ясно, че четири от тези кораби ще бъдат доставени от Белгия, а три от Нидерландия.

"Цената на тези кораби е политическа по същество, те се предоставят на България безплатно", каза Запрянов. Той обаче добави, че общата сума за ремонт и възстановяване пълните способности на колабите, е 42 млн. евро.

Страната ни има опит с тези кораби

"Българските ВМС разполагат с три такива кораба, също доставени от предните години от Белгия и Нидерландия, т.е. ние вече имаме опит в експлотацията на тези кораби. Противоминната дейност, включително и в противоминната операция, която провеждаме с Румъния и Турция се извършва с такива кораби", добави още Запрянов.