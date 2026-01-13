"Терем - Ивайло" е напълно готов за асемблиране на бойните машини "Страйкър" от САЩ (СНИМКИ)

Завод „Терем – Ивайло“ е напълно готов да започне асемблирането на бойните машини „Страйкър“. Очаква се през февруари от САЩ да пристигнат първите от тях и процесът да започне, съобщи пред журналисти във Велико Търново министърът на отбраната Атанас Запрянов. Днес, 13 януари, той и заместник-министърът Аделина Николова се запознаха на място с готовността на дружеството да извършва финалното асемблиране на машините, проверката на тяхната функционалност и цялостна подготовка. Присъства и изпълнителният директор на „Терем Холдинг“ ЕАД Калин Димитров.

Близо 200 "Страйкър"-а за 2,5 млрд. лв.

През август 2025 г. в САЩ започна производството на първите "Страйкър"-и за българските Сухопътни войски. Страната ни ще се сдобие с общо 183 броя "Страйкър" и 15 спомагателни машини по договора, сключен през 2023 година с Вашингтон (общо 198). Той е на стойност малко над 2,5 милиарда лева. Парите ще се изплащат на вноски - разсроченото плащане е до 2027 г., а средствата са осигурени от държавния бюджет.

Машините ще могат да бъдат доставени в срок от 3 години след възлагането на договора за производство. През април миналата година министърът на отбраната Атанас Запрянов съобщи, че още до края на 2025 г. България ще приеме първите 33 бронирани машини "Страйкър" за нуждите на Сухопътните войски, но се случи отлагане.

"Терем - Ивайло" бе подготвен за машините със 17 млн. лв.

Запрянов припомни, че правителството инвестира 17 милиона лева за подготовката на завод „Терем - Ивайло“ ЕООД.

Като част от подготовката на инфраструктурата, на територията на завода изцяло са реновирани сградите, където ще се приема техниката и ще се извършва асемблирането. Изградени са и нови сгради за други дейности. В момента вървят довършителни работи по обектите.

Ще се изгради център, какъвто досега не е имало

Освен строителната дейност, в дружеството се подготвя и обучава и личният състав. По думите на министър Запрянов - новото е, че освен асемблаж на машините, в „Терем - Ивайло“ ще бъде развърнат и център за сервизна поддръжка на радиостанции и комуникационни средства, какъвто досега в България не е имало.

Сервизният център ще даде възможност да се диагностицира и ремонтира комуникационна техника и за други формирования в армията.

Какво следва оттук нататък?

Министърът на отбраната припомни, че по договора на „Терем - Ивайло“ с „Дженерал Дайнамикс“ освен асемблаж в България ще се проверяват функционалността на вътрешните комуникационни системи, управлението на машината, на техните огневи средства, както и на радиосистемите и комуникациите. След дооборудването и проверката на функционалността, „Терем - Ивайло“ и „Дженерал Дайнамикс“ ще предадат техниката на Сухопътните войски на САЩ.

Съгласно договора на Министерството на отбраната с правителството на САЩ, Сухопътните войски на Щатите пък ще предоставят тази техника на българското Министерство на отбраната и на нашите Сухопътни войски. Ще бъдат извършени изпитания, включително и стрелби, след което тя ще бъде приета от Сухопътните войски на България и ще започне обучението на екипажи.

Финансирането по договора за придобиване на бойните машини е напълно осигурено по години и периодично се извършват съответните плащания, увериха от Министерството на отбраната.

Атанас Запрянов: "Всички поставени цели в отбраната са изпълнени"

Във Велико Търново Запрянов отговори и на други журналистически въпроси, свързани с актуални теми в отбраната. „Всички цели, които бяхме поставили в програмата по отношение на отбраната, са изпълнени“, подчерта той. За пример посочи приключилата доставка на първите осем самолета F-16 Block 70, подготовката на инфраструктурата на Трета авиационна база, приемането на първия многофункционален боен кораб, подготовката на инфраструктурата за бойните машини „Страйкър“ и др.

„Без да нарушаваме и бойната подготовка, всички учения и мероприятия са завършени“, каза министърът.

Съгласно договора с Германия за нова система за противовъздушна отбрана IRIS-T, първата такава система е поръчана и в момента се произвежда. През февруари се очаква Европейската комисия да одобри националния план по механизма SAFE, след което думата ще има българският парламент. В плана има общо девет проекта, ключови за отбранителните ни способности: Провал на проекта за нови 3D радари с Франция и механизма SAFE за България.

Подготовката и усвояването на новите самолети също продължава успешно. „От пристигането на техника до получаване на национална оперативна способност трябва време“, посочи Запрянов и допълни: „Нашите пилоти в момента летят и усвояват самолета. Очакваме в края на другата година да имат друг тренинг и подготвеност. Общо 32-ма пилоти трябва да бъдат подготвени и сертифицирани".

Проблемите в отбраната

Сред проблемите в отбраната той посочи преди всичко финансовото осигуряване и необходимостта от "политическа стабилност", за да не спира развитието на модернизационните проекти.

Министърът подчерта, че е спокоен за състоянието на Българската армия и че хората в нея са мотивирани. По думите му - има огромен интерес за служба в армията. „Намалили сме некомплекта с 4,3 процента за войници за една година“, посочи той и допълни, цитиран от пресцентъра на МО: „Ние се справяме вече с некомплекта, но ни трябва бюджет“.

