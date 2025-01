Български морски флот: Възможно е "Вежен" да е скъсал кабел, но не е саботаж (ВИДЕО)

Корабът "Вежен" е плавал в изключително лошо време със силни ветрове. Възможно е корабът да е причинил това скъсване, но в никакъв случай не допускам, че става въпрос за саботаж или някакво друго подобно действие от страна на нашия екипаж. Това заяви на брифинг изпълнителният директор на дружеството Държавно параходство"Български морски флот" Александър Калчев във връзка с появилата се информация за задържан български кораб в Балтийско море.

Припомняме, че по-рано днес стана ясно, че плаващият под малтийски флаг кораб за насипни товари "Вежен" е ескортиран до шведски води от кораб на шведската брегова охрана в неделя вечерта. След първоначалните данни за спирането му шведската прокуратура свърза задържането с известено по-рано разследване за саботаж. Според данни на "Веселфайндър" корабът е тръгнал от руското пристанище Уст-Луга няколко дни по-рано и е плавал между Готланд и Латвия по времето, когато се предполага, че е възникнала повредата. Още: Латвия се захвана да търси кой повреди поредния оптичен кабел в Балтийско море

"Лошото време и вълната, която залива, винаги може да нанесат повреди. Такива неща се случват. Може и да има някаква небрежност от страна на някой от екипажа, в което аз лично се съмнявам", посочи още Калчев.

Той изрази надежда разследващите бързо да установят, че не става въпрос за умишлени действия, а за технически проблем вследствие на лошото време.

Swedish coastguards board the Vezhen on the coast off Karlskrona. Karlskrona is also the main base for the Swedish Navy #russia #Nato #Sweden



[image or embed]