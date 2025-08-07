Войната в Украйна:

Първи действия на новия омбудсман: Отмениха акт на КАТ за 200 лв., АПИ се извиниха

07 август 2025, 13:05 часа 678 прочитания 0 коментара
След намесата на новия омбудсман Велислава Делчева КАТ отмениха свой акт за 200 лв. на гражданин, претърпял инцидент през нощта на пътя, заради дълбока дупка, в която спукал гума, но според органите на реда това е "предвидимо препятствие". Междувременно стопанинът на пътя - Агенция „Пътна инфраструктура“ – (АПИ), която също бе сезирана от омбудсмана, поднесе извинения на водача и семейството, съобщиха от пресцентъра на институцията. 

Предисторията

Инцидентът се случил на пътя Сатовча – Осина на 6 юли 2025 г., около 01:00 ч. сутринта, по пътя в посока Доспат. Автомобилът попаднал в дълбока, несигнализирана дупка и спукал гума. След консултация със застрахователя шофьорът се обажда на полицията. Дошлите на място служители на РУ на МВР – Гоце Делчев съставят протокол за пътнотранспортно произшествие.

Актът на водача е за нарушение на чл. 20, ал. 2 от Закона за движението по пътищата, който гласи, че водачите на пътни превозни средства са длъжни при избиране скоростта на движението да се съобразяват с атмосферните условия, с релефа на местността, със състоянието на пътя и на превозното средство, с превозвания товар, с характера и интензивността на движението, с конкретните условия на видимост, за да бъдат в състояние да спрат пред всяко предвидимо препятствие. ОЩЕ: При 500 загинали на пътя, 500 ще са в затвора: Експерти за недомислиците в новите законови промени

Действията на омбудсмана

В тази връзка институцията на омбудсмана отправя веднага питане до директора на областна дирекция на МВР – Благоевград старши комисар Даниел Димитров – установени ли са проблеми относно състоянието на пътя в района на инцидента и сигнализирана ли е своевременно отговорната за стопанисването му институция; какво е състоянието на пътната сигнализация и маркировката в участъка, в случай че няма знаци и обозначение за опасен участък - съставен ли е акт на стопанина на пътя; констатирано ли е повишаване на броя на инцидентите за 2025 г. в участъка и какви действия по компетентност са предприети за тяхното ограничаване.

По повод на съставения акт институцията на омбудсмана подчертава, че в него не е посочена скоростта на движение на автомобила, за да може да се прецени, дали същата е била съобразена или не с обстоятелствата по чл. 20, ал. 2 от ЗДвП. Не е установено как е настъпил механизмът на ПТП, не са посочени конкретни обстоятелства на констатираното от контролните органи нарушение, дошли на мястото, известно време след настъпването му - в акта само е възпроизведен текстът на разпоредбата от ЗДвП. Посочва се, че дупката на пътя не може да се смята за „предвидимо препятствие“ и че водачът не е длъжен да я предположи, както например пешеходец на пешеходна пътека или внезапно спиране на движещ се отпред автомобил. ОЩЕ: Нови ограничения, нови глоби: В сила са промените в Закона за движение по пътищата

„Според съдебната практика, „предвидимо препятствие“ е всяко обстоятелство или обект на пътя или в близост до него, което разумният и внимателен водач е могъл и е бил длъжен да предвиди при конкретните условия на движение, като предприеме адекватни мерки за избягване на ПТП. Препятствието става непредвидимо, тогава когато дори и при полагане на дължимата грижа и внимание, водачът обективно не е могъл да предвиди или да реагира своевременно“, категорични са експертите от институцията на омбудсмана. Посочват и друг факт, който е в противоречие с твърдението на жалбоподателите, че според акта няма претърпени имуществени вреди.

От институцията е отправено и питане до АПИ, предвид думите на полицаите, че в този участък инцидентите са ежедневни, с въпрос обозначен ли е участъкът с пътна сигнализация, която да предупреждава шофьорите за опасен участък; има ли постъпили сигнали, оплаквания относно състоянието му и кога последно е извършван ремонт; какви мерки ще се предприемат за привеждането му в съответствие с действащите стандарти.

Снимка: БГНЕС

Резултатът

ОД на МВР Благоевград информират омбудсмана, че актът е отменен, за което водачът е информиран, участъкът е с множество дупки, които не са били сигнализирани; при проверка на 18 юли са установили, че дупките са изкърпени; пътната маркировка е износена и почти не се вижда; участъкът не е определен като такъв с концентрация на ПТП, тъй като няма повишаване броя на инцидентите.

От АПИ информират омбудсмана, че трасето е включено в месечната ремонтна програма на Областно пътно управление (ОПУ) – Благоевград. Към момента на инцидента, 6 юли 2025 г., са извършвани дейности по косене на тревни площи и разчистване на участъка преди предвидения текущ ремонт. На 8 юли 2025 г. е започнало изкърпване на трасето, с което да се подобри състоянието на път III-197 Гоце Делчев – Сатовча – Осина.

- участъците с концентрация на ПТП на територията на ОПУ Благоевград се определят от ОД на МВР Благоевград, като този участък не е определен като такъв, поради това не е сигнализиран с допълнителни пътни знаци.

- участъкът е основно ремонтиран преди 19 години. Поради общото незадоволително състояние на цялото трасе, се предвижда основен ремонт. В момента се изработва техническият проект;

- поднасят извинения на семейството за преживения инцидент.

Съветите на омбудсмана в тази ситуация

В този случай, който обаче не е изолиран, омбудсманът Велислава Делчева съветва потърпевшите граждани, че при липса на застраховка „Каско“, която да покрие щетите, могат да се обърнат с регресна покана до АПИ. При предоставяне на документи, които установяват като причина за ПТП състоянието на пътя и цялостен анализ на вида и размера на щетите, биха могли да получат обезщетения от съответното пътно управление. ОЩЕ: Тежка катастрофа блокира движението в района на Нови хан, има пострадали (ВИДЕО)

Деница Китанова
