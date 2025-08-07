Първи действия на новия омбудсман: Отмениха акт на КАТ за 200 лв., АПИ се извиниха

След намесата на новия омбудсман Велислава Делчева КАТ отмениха свой акт за 200 лв. на гражданин, претърпял инцидент през нощта на пътя, заради дълбока дупка, в която спукал гума, но според органите на реда това е "предвидимо препятствие". Междувременно стопанинът на пътя - Агенция „Пътна инфраструктура“ – (АПИ), която също бе сезирана от омбудсмана, поднесе извинения на водача и семейството, съобщиха от пресцентъра на институцията.

Предисторията

Инцидентът се случил на пътя Сатовча – Осина на 6 юли 2025 г., около 01:00 ч. сутринта, по пътя в посока Доспат. Автомобилът попаднал в дълбока, несигнализирана дупка и спукал гума. След консултация със застрахователя шофьорът се обажда на полицията. Дошлите на място служители на РУ на МВР – Гоце Делчев съставят протокол за пътнотранспортно произшествие.

Актът на водача е за нарушение на чл. 20, ал. 2 от Закона за движението по пътищата, който гласи, че водачите на пътни превозни средства са длъжни при избиране скоростта на движението да се съобразяват с атмосферните условия, с релефа на местността, със състоянието на пътя и на превозното средство, с превозвания товар, с характера и интензивността на движението, с конкретните условия на видимост, за да бъдат в състояние да спрат пред всяко предвидимо препятствие.

Действията на омбудсмана

В тази връзка институцията на омбудсмана отправя веднага питане до директора на областна дирекция на МВР – Благоевград старши комисар Даниел Димитров – установени ли са проблеми относно състоянието на пътя в района на инцидента и сигнализирана ли е своевременно отговорната за стопанисването му институция; какво е състоянието на пътната сигнализация и маркировката в участъка, в случай че няма знаци и обозначение за опасен участък - съставен ли е акт на стопанина на пътя; констатирано ли е повишаване на броя на инцидентите за 2025 г. в участъка и какви действия по компетентност са предприети за тяхното ограничаване.

По повод на съставения акт институцията на омбудсмана подчертава, че в него не е посочена скоростта на движение на автомобила, за да може да се прецени, дали същата е била съобразена или не с обстоятелствата по чл. 20, ал. 2 от ЗДвП. Не е установено как е настъпил механизмът на ПТП, не са посочени конкретни обстоятелства на констатираното от контролните органи нарушение, дошли на мястото, известно време след настъпването му - в акта само е възпроизведен текстът на разпоредбата от ЗДвП. Посочва се, че дупката на пътя не може да се смята за „предвидимо препятствие“ и че водачът не е длъжен да я предположи, както например пешеходец на пешеходна пътека или внезапно спиране на движещ се отпред автомобил. ОЩЕ: Нови ограничения, нови глоби: В сила са промените в Закона за движение по пътищата

„Според съдебната практика, „предвидимо препятствие“ е всяко обстоятелство или обект на пътя или в близост до него, което разумният и внимателен водач е могъл и е бил длъжен да предвиди при конкретните условия на движение, като предприеме адекватни мерки за избягване на ПТП. Препятствието става непредвидимо, тогава когато дори и при полагане на дължимата грижа и внимание, водачът обективно не е могъл да предвиди или да реагира своевременно“, категорични са експертите от институцията на омбудсмана. Посочват и друг факт, който е в противоречие с твърдението на жалбоподателите, че според акта няма претърпени имуществени вреди.

От институцията е отправено и питане до АПИ, предвид думите на полицаите, че в този участък инцидентите са ежедневни, с въпрос обозначен ли е участъкът с пътна сигнализация, която да предупреждава шофьорите за опасен участък; има ли постъпили сигнали, оплаквания относно състоянието му и кога последно е извършван ремонт; какви мерки ще се предприемат за привеждането му в съответствие с действащите стандарти.

Снимка: БГНЕС

Резултатът

ОД на МВР Благоевград информират омбудсмана, че актът е отменен, за което водачът е информиран, участъкът е с множество дупки, които не са били сигнализирани; при проверка на 18 юли са установили, че дупките са изкърпени; пътната маркировка е износена и почти не се вижда; участъкът не е определен като такъв с концентрация на ПТП, тъй като няма повишаване броя на инцидентите.

От АПИ информират омбудсмана, че трасето е включено в месечната ремонтна програма на Областно пътно управление (ОПУ) – Благоевград. Към момента на инцидента, 6 юли 2025 г., са извършвани дейности по косене на тревни площи и разчистване на участъка преди предвидения текущ ремонт. На 8 юли 2025 г. е започнало изкърпване на трасето, с което да се подобри състоянието на път III-197 Гоце Делчев – Сатовча – Осина.

- участъците с концентрация на ПТП на територията на ОПУ Благоевград се определят от ОД на МВР Благоевград, като този участък не е определен като такъв, поради това не е сигнализиран с допълнителни пътни знаци.

- участъкът е основно ремонтиран преди 19 години. Поради общото незадоволително състояние на цялото трасе, се предвижда основен ремонт. В момента се изработва техническият проект;

- поднасят извинения на семейството за преживения инцидент.

Съветите на омбудсмана в тази ситуация

В този случай, който обаче не е изолиран, омбудсманът Велислава Делчева съветва потърпевшите граждани, че при липса на застраховка „Каско", която да покрие щетите, могат да се обърнат с регресна покана до АПИ. При предоставяне на документи, които установяват като причина за ПТП състоянието на пътя и цялостен анализ на вида и размера на щетите, биха могли да получат обезщетения от съответното пътно управление.