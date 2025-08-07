Когато кварталът променя картинката и ни напомня какво е общност

Когато говорим за градска среда, често забравяме, че всеки детайл е част от по-голямата картина. Фестивалът „48 часа Варуша юг” е един пъзел. Той събира и онагледява нуждите, мечтите, талантите и старанието на хората, които живеят в него, както и на тези които го посещават и споделят любовта към квартала.

През последните четири години всеки трети уикенд на август екипът ни участва в подреждането на елементите. Картинката се разширява, когато все повече хора откриват работещи примери на разбиране, напасване, удовлетворението и лекотата от играта да се намираме и да се свързваме.

Галин Попов е познат като двигателят на пространството за култура и социални инициативи ТаМ в сърцето на квартала Варуша Юг. В разговора с него надникваме в смисъла на градската трансформация, където реката отново става център на живота, изкуството влиза в домовете, а срещите оставят отпечатък, който надхвърля времето на самия фестивал.

“Варуша юг“ е пример как един квартал може да се превърне в сцена за култура, архитектура и промяна. Коя градска трансформация най-много ви трогна лично до момента?

Преосмислянето и обживяването на бреговете на река Янтра. Търново е крайречен град и Янтра е неговият най-голям архитект. Всички тези меандри, издълбани от нея през годините са създали релефа, културата и историческата слава на този град. В някакъв период реката бавно спира да бъде активна част от живота на града и се запазва само като един красив декоративен елемент на пейзажа.

През 2020 година квартално стартирахме възстановяването на една от зоните на ул. Крайбрежна, която някога се е използвала за плаж. С помощта на стотици доброволци мястото беше почистено, облагородено и популяризирано. По време на фестивала това е една от основните сцени, която посреща хиляди хора. Много е красиво да видиш как хората изпитват една детска радост, когато са около водата.

Тази година ще направим още едно "културно пристанище" на брега на Янтра в кв. „Асенов”, между църквата „Св. Петър и Павел” и Шишмановата баня. Няколко културни организации и институции се обединихме в създаването на процес, който да даде възможност за включването на ученици и студенти, които да споделят, развият и реализират идеите си за трансформиране на локацията. Освен физическата трансформация, новата крайречна зона ще предложи културна програма, изцяло създадена от младежите.

Тези дни, докато се разхождах с кучето си, спря една кола. От нея излезе усмихнато момче, извини се, че не се познаваме, но иска да поговорим набързо. Разказа ми как той и негови приятели също са се захванали да разчистят друга част от брега на Янтра, намираща се в границите на квартала и ще са готови за фестивала. Това за мен беше много вълнуваща среща. Картинката, града и самите ние се променяме не само от индивидуалните усилия които полагаме, а по-голяма и устойчива част е благодарение на стъпките, които извървяваме заедно с другите.

Фестивалът дава възможност на хората да отворят домовете си за изкуство. Как се променя едно пространство, когато се напълни със смисъл и любопитство?

Едно от нещата, които според мен е най-силно при този тип събития е доверието. Да отвориш широко вратата на дома си и да посрещнеш стотици непознати хора.

От друга страна да прекрачиш прага на място, на което до сега не си бил и да влезеш толкова спонтанно и близо в средата на един нов за теб човек.

От хилядите събития, които сме организирали в пространството на нашия културен център "ТаМ" от 2012 година насам, съм видял многократно, че когато хората са спокойни, заобиколени от други, на които имат доверие, изкуството бива не само по-лесно разбирано, но в него се появява нещо още по-силно и ритуално.

Партньорството с инициативата ПромениКартинката добавя още един пласт на ангажираност. Как според вас изкуството може да въздейства върху навиците ни в градската среда?

Когато културният сектор и бизнесът си взаимодействат, това създава по-здрава и устойчива градска среда. Колкото по-смислено тези два сектора си партнират, толкова по-ясно се вижда ефектът върху мястото, в което живеем.

Кампанията на ПромениКартинката включва артистични и образователени подходи, за да насочи вниманието ни към нагледни дребни жестове от ежедневието - като това къде изхвърляме отпадъците си, как се отнасяме към общите пространства и влиянието от нашите действия върху другите. Кампанията предлага решения как с малко усилия и осъзнати действия, можем да направим средата около нас по-подредена, чиста и споделена.

ПромениКартинката влиза във Варуша Юг с послания за устойчивост. Вие каква картинка искате да се запечата в съзнанието на посетителите след тези 48 часа?

Уличките на квартала, разнообразните събития в програмата на фестивала и множеството локации създават един вълнуващ лабиринт, в който всеки от посетителите на фестивала преминава през свой индивидуален маршрут. Препоръчвам на всички в един от трите дни да посети инсталацията на ПромениКартинката, която ще е разположена на плажа на Янтра, да отдели съботно малко от времето си за едно следобедно късометражно кино в прохладното пространството на ТаМ и да не пропуснат двете външни информационни изложби на ПромениКартинката, разположени до сцена Пиколо и в началото на Самоводската чаршия.

Материалът се публикува с подкрепата на Филип Морис България.