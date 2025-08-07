Войната в Украйна:

Български военен контингент замина за Косово като част от войските на НАТО

07 август 2025, 16:08 часа 443 прочитания 0 коментара
Български военен контингент замина за Косово като част от войските на НАТО

"Помнете, че в Косово вие представяте България пред съюзниците в НАТО и представяте Алианса пред местното население и власт", заяви заместник-началникът на отбраната генерал-лейтенант Михаил Попов на церемонията по изпращането на български контингент за участие в операцията на стабилизиращите сили на НАТО в Косово. Събитието се състоя в Шумен.

„Част от вас са били на мисия. Не се предоверявайте на мисълта: „Бил съм там, правил съм го“. Мисия с мисия не си приличат, дори ден с ден не са еднакви. Обстановката в Косово се променя бързо, понякога в рамките на часове. Бъдете готови да реагирате адекватно. Спазвайте стандартните процедури и заповедите на вашите командири“, обърна се генерал-лейтенант Попов към военнослужещите.

Военното формирование от Въоръжените сили на Република България в състава на регионално командване „Запад“ в стабилизиращите сили на НАТО в Косово включва 97 военнослужещи, от които 90 мъже и 7 жени. Контингентът ще изпълнява задачи в силите на Алианса в Косово до февруари 2026 г.

Още: Докато България се снишава, Гърция се готви за Украйна – но при строги условия

Контингентът се води от подполковник Иван Комитов, който ще изпълнява и длъжността началник щаб на регионално командване „Запад“ в стабилизиращите сили на НАТО в Косово.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Основната част от военното формирование е сформирана от 29-и механизиран батальон от състава на 5-о бригадно командване - Плевен, допопълнен с военнослужещи от 61-ва механизирана бригада - Карлово, 4 артилерийски полк - Асеновград, военнослужещи от Съвместното командване на силите, Военно медицинска академия и Военна полиция - Варна.

Още: Чужди войници срещу армията на Путин в Украйна: България ще има дума, нова стъпка в плана (ВИДЕО)

„Днес изпращаме контингент за участие в състава на стабилизиращите сили на НАТО в Косово, формиран и подготвен именно от 29-и механизиран батальон. Лятото е горещо за батальона в пряк и преносен смисъл. Горещо е и за стотиците военнослужещи от Българската армия, които участват в гасенето на пожари в цялата страна“, подчерта заместник-началникът на отбраната.

Той изтъкна също, че преди броени месеци 29-и механизиран батальон е предал щафетата на 4-ти механизиран батальон като част от Многонационалната бойна група на Алианса на наша територия с рамкова държава Италия. „За демонстрирания професионализъм личният състав на двете военни формирования получи висока оценка от командването на многонационалната бойна група. Двата батальона от 5-то бригадно командване повишиха оперативната си съвместимост и допринесоха за нарастването на отбранителния потенциал на Югоизточния фланг на НАТО“, отбеляза генерал-лейтенант Попов.

Още: Страх в парламента: Без български войници в Украйна, Русия не е агресор

 

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Ивелин Стоянов
Ивелин Стоянов Отговорен редактор
НАТО български военни военен контингент мироопазващи сили мироопазващи мисии български войници
Още от Общество
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес