БДЖ и еврото: Плащания в лева няма да се приемат след тази дата

07 август 2025, 15:24 часа 506 прочитания 0 коментара
БДЖ – Пътнически превози“ ЕООД внесе разяснение как ще процедира в еврозоната. В периода от 1 януари 2026 г. до 31 януари 2026 г. клиентите ще могат да извършват разплащания както в лева, така и в евро. В този едномесечен преходен период, при плащане в брой с левове или евро - ресто ще се връща в евро. След изтичането му, от 1 февруари 2026 г. всички плащания в брой за превозни документи ще се извършват единствено в евро, независимо че цените ще продължат да бъдат показвани и в двете валути.

Билетите вече ще са с двойно обозначение

„БДЖ – Пътнически превози“ ЕООД въвежда от утре - 8 август 2025 г. двойно обозначение на цените - в лева и в евро. То ще се прилага за всички хартиени превозни документи, електронни билети, както и в ценовата информация на официалния сайт на БДЖ до 8 август .2026 г.

Техническа подготовка на системата

Заради техническа подготовка на системата за резервация и билетоиздаване е планирано временното ѝ прекъсване. В интервала от 23:45 ч. днес до 02:30 ч. на 8 август 2025 г. няма да се издават превозни документи от билетни каси, PDA устройства, автомати за билети и онлайн платформата на БДЖ, поради актуализация и настройка на системата. В този интервал, пътниците ще могат да закупят билети директно във влаковете от превозния персонал. ОЩЕ: Ганьо в Еврозоната: Как да спечелиш от еврото

Деница Китанова
Деница Китанова Отговорен редактор
БДЖ Влакове еврозона билети въвеждане на еврото
