Жегата се завръща в тези градове. Времето утре - 8 август 2025 г.

07 август 2025, 13:11 часа
На 8 август 2025 г. времето ще бъде слънчево, след обяд над планинските райони с купеста облачност, но без валежи. Ще продължи да духа слаб вятър от изток, в източната половина на страната умерен от север-североизток. Дневните температури още малко ще се повишат и максималните ще бъдат между 31° и 37°, в София - около 31°, показва прогнозата за времето. Най-горещо ще е в Хасково, където се очакват 37 градуса и в Ямбол - 35.

Бурно море

Вълнението на морето остава силно и ще бъде 3-4 бала. По Черноморието ще бъде слънчево, но ветровито. След обяд по южното крайбрежие ще има временни увеличения на облачността, но валеж е малко вероятен. Ще духа умерен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат 28°-30°. Температурата на морската вода е 26°-27°. 

Над планините

В планините ще бъде слънчево, след обяд с купеста облачност, но почти без валежи. Ще духа умерен североизточен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 25°, на 2000 метра - около 17°.

