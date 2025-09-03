Десислава Иванчева: Отново съм в болница – нося последствията от липсата на лечение в затвора

В края на юли тази година вицепрезидентът Илияна Йотова помилва бившата кметица на софийския район „Младост“ Десислава Иванчева и тя излезе от Сливенския затвор. Иванчева получи 6-годишна ефективна присъда по делото за корупция – поискан и получен подкуп от 75 000 евро. Делото приключи в края на 2022 г. Указът на вицепрезидента за помилване е с остатъка от присъдата на Иванчева. Комисията по помилванията не оповести мотивите си.

Сега Десислава Иванчева съобщи на страницата си във Фейсбук, че е постъпила в болница – отново. „Отново бях в болница, от 6 дни, с двустранна пневмония, в резултат на множеството нелекувани усложнения в затвора, в допълнение и с астмата ми, която се обостряше често там от влагата в помещенията, се оказа, че от един обикновен летен вирус за два дни съм развила двустранна пневмония“, разказва бившата районна кметица.

„Изследванията ми показват множество сраствания в обастта на белия дроб. Явно оттук нататък ще си нося последствията от липсата на лечение в затвора дълго време. Валентин-Александър се наложи отново да отиде при баба си. Слава богу, майка ми сега е добре и пое отново грижите за него“, разказва Иванчева.

„Днес ме изписват, но още седмици ще продължа лечението си вкъщи. Благодаря ви, че не ме забравяте и ежедневно ми звъните, получвам стотици съобщения. Надвям се скоро да съм добре и да отделя време за всеки“, допълва още тя.

