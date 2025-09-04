Черният леопард в Дупнишко - ВИДЕО показва животно, приличащо на голяма котка

Черният леопард вече е в Дупнишко, село Крайници – видеокадри на котката се появиха, заснети от Светослав Кавдански. Той е тичал за здраве в полето край селото и там е забелязал "нещо, голямо поне колкото моето куче – питбул, което тежи 30 килограма". Кучето обаче този път не било с него. Кавдански веднага е извадил телефона и е заснел животното – по думите му пред Нова телевизия, то гонело нещо, може би плячка, която изглежда е хванало.

Животното тичаше специфично – все едно леопард както гони плячка и виждаме по телевизията, добави Кавдански. По думите му, тревата, където е видял животното, е около 30 сантиметра висока, така че може би животното е около 50-60 сантиметра високо на четири крака.

Светослав Кавдански твърди, че е снимал от поне 100-тина метра - ВИЖТЕ ВИДЕОТО!

Ако действително това е котката, забелязана първо в Шуменско, то тя вече е покрила огромна дистанция, за да стигне в Западна България. Кавдански вече е разпитан от полицията за случилото се и е дал показания. Не са открити следи от голяма черна котка в района на село Крайници, каза пред БТА говорителят на Областна дирекция на МВР Кюстендил Катя Табачка.

