"Отпор срещу диктатурата": Нов протест на "Правосъдие за всеки" в центъра на София (СНИМКИ и ВИДЕО)

Протест под надслов "Отпор срещу диктатурата" се провежда в центъра на София. Демонстрацията е на инициативата "Правосъдие за всеки", които са категорични, че държавните органи са овладени и превърнати в лични бухалки на "престъпна групировка, оглавена от Делян Пеевски и Бойко Борисов". Протестът е подкрепен и от "Продължаваме промяната - Демократична България".

Традиционно, протестиращите се събраха пред Съдебната палата, откъдето по-късно се отправиха към Народното събрание. Предвижда се демонстрантите да достигнат до Орлов мост, където вероятно ще спрат движението на автомобили.

"Държавните органи са овладени и превърнати в лични бухалки на престъпна групировка, оглавена от Делян Пеевски и Бойко Борисов, които формално не са част от властта, но са превърнали държавата в своя държанка. Властта им се крепи от един самозванец, уж изпълняващ функциите главен прокурор, и един изпълняващ функциите председател на Върховния административен съд в грубо нарушение на Конституцията. Сарафов не трябва да бъде главен прокурор, подобните нему също", се казва в призива за протест на "Правосъдие за всеки".

Демонстрациите започнаха още през юли, когато беше арестуван кметът на Варна Благомир Коцев. Вчера имаше митинг в негова подкрепа в морската ни столица.

Още: Варна излезе на нов протест в подкрепа на арестувания кмет Благомир Коцев (ВИДЕО)

Арестът

Припомняме, че Благомир Коцев бе задържан на 8 юли тази година. На следващия ден от Софийската градска прокуратура съобщиха, че четирима души са обвинени и задържани за срок от 72 часа по разследване за корупционно престъпление във Варна.

Още: Временният кмет на Варна Павел Попов остава на длъжността до края на октомври

На 11 юли Софийският градски съд започна разглеждането на мерките за неотклонение на кмета на Варна Благомир Коцев, общинските съветници Йордан Кателиев и Николай Стефанов и бизнесмена Ивайло Маринов, а няколко часа по-късно постанови "задържане под стража" за четиримата.

Още: Искаме си кмета! Варна и София се вдигнаха в защита на Благомир Коцев (ВИДЕА)

Кметът на Варна остава в ареста, реши на 18 юли Софийският апелативен съд. Магистратите постановиха в ареста да останат и двамата общински съветници Йордан Кателиев и Николай Стефанов.

Още: "Отпор срещу диктатурата": Протестите в София започват отново

На свобода срещу подписка излезе само бизнесменът Ивайло Маринов, защото, според съда, липсват доказателства за връзка с другите трима.

Очаквайте подробности!