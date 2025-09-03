Най-важните новини за деня: 3 септември 2025 г.

Редакционният екип ви представя най-важните новини за изминалия ден, 3 септември 2025 г.

ДЕПУТАТИТЕ ПАК НА РАБОТА - КОЙ ЗА КАКВО ЩЕ СЕ БОРИ? (ВИДЕО)

С протест, критики и нападки започна първия работен ден на депутатите след лятната ваканция. Тон даде лидерът на ГЕРБ, Бойко Борисов. Той заяви, че когато някой иска да свали едно правителство, трябва да е наясно какво ще се случи след това. И допълни - не се притеснява от създаване на евентуална партия на президента Румен Радев.

СЛЕД УДАРНИТЕ НАЗНАЧЕНИЯ В РЕГУЛАТОРИТЕ: ДЕПУТАТИТЕ СЪС ЗАДАЧА ДА БЕТОНИРАТ ОЩЕ ПАРТИЙНИ КАДРИ

В началото на поредната пленарна сесия депутатите отново изостават с избора на десетки длъжности в различни държавни регулаторни органи и комисии, чиито състави очакват попълването си. В началото на първото заседание за есенния политически сезон председателят на Народното събрание доц. Наталия Киселова изчете списъка с длъжностите, за които следва парламентът да произведе избор.

"ОТПОР СРЕЩУ ДИКТАТУРАТА": НОВ ПРОТЕСТ НА "ПРАВОСЪДИЕ ЗА ВСЕКИ" В ЦЕНТЪРА НА СОФИЯ (СНИМКИ И ВИДЕО)

Протест под надслов "Отпор срещу диктатурата" се провежда в центъра на София. Демонстрацията е на инициативата "Правосъдие за всеки", които са категорични, че държавните органи са овладени и превърнати в лични бухалки на "престъпна групировка, оглавена от Делян Пеевски и Бойко Борисов". Протестът е подкрепен и от "Продължаваме промяната - Демократична България".

СЛУЧАИТЕ С КОЦЕВ И БАРБУТОВ: ПРОКУРАТУРАТА И ХВАТКИТЕ, КОИТО ПЕТНЯТ БЪЛГАРСКОТО ПРАВОСЪДИЕ

Депутатите се върнаха на работа, протестите срещу тях и срещу сегашното управление – също. Първият беше във Варна, от снощи – поредният в защита на арестувания кмет на морската ни столица Благомир Коцев. Днес, в 18:30 часа, пред Съдебната палата започва протест с мото "Демокрацията е в опасност, правосъдието е в кома! Скритата власт стана явна", като той трябва да се превърне в шествие към Народното събрание и Орлов мост и има заявка за "интересни спирки по пътя".

"НЕГОВА РАБОТА": БОРИСОВ ЗА ПЕЕВСКИ И ПОДКРЕПАТА МУ ЗА ПРАВИТЕЛСТВОТО (ВИДЕО)

Негова работа. Това каза лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов пред медиите в парламента в отговор на въпрос дали санкционирания от САЩ и Великобритания лидер на "ДПС - Ново начало" Делян Пеевски ще продължи да подкрепя правителството. Той отбеляза още, че то никога не е било стабилно, а в момента дружно вече всички го клатят. "Висша форма на политическа отговорност е в момента държанието на политическите лидери. Това правителство изгодно ли е за тях - не е изгодно. Нашите структури буксуват, защото носим цялата отговронст, но съм поел и съм дал дума на колегите от ИТН и БСП, че ще вървим до край", каза още Борисов.

“БОРИСОВ И ПЕЕВСКИ СЕ ДЕБНАТ”: ПЕТЪР ЧОЛАКОВ КАЗА ЗАЩО ЗАФИРОВ ОТИДЕ В КИТАЙ ПРИ ПУТИН (ВИДЕО)

Атанас Зафиров не може просто да каже, че е отишъл в Китай като представител на БСП, тъй като Зафиров е ключова фигура в правителството. Той дължи много сериозно обяснение. Отива на такъв форум, където са Путин, Ким Чен Ун като спорни фигури. Значи хем така, хем така. Зафиров не представлява само интересите на своите избиратели. Това заяви в предаването "Студио Actualno" политологът доц. д-р Петър Чолаков, коментирайки визитата на вицепремиерът Атанас Зафиров в Китай и началото на новия политически сезон у нас.

ВАСИЛЕВ ЗА ВИЗИТАТА НА ЗАФИРОВ В КИТАЙ: ЧОВЕК В ОТПУСК НЕ ОТИВА НА ЧЕРВЕНИЯ КИЛИМ (ВИДЕО)

"Човек в отпуск не отива на червения килим с президенти и премиери на други държави", каза лидерът на "Продължаваме промяната" Асен Василев пред медиите в парламента във връзка с визитата на вицепремиера и лидер на БСП Атанас Зафиров в Китай. В тази връзка лидерът на "Продължаваме промяната" отправи питане към лидера на ГЕРБ. "Като е такъв велик евроатлантик и като казва, че ние сме се качили на руското влакче, какво дири вицепремиера на неговото евроатлантическо правителство без знанието на премиера", коментира Василев.

МИНИСТЪР: ДОГОВОРЪТ С "БОТАШ" ФАЛИРА "БУЛГАРГАЗ", СОФИЯНЦИ МОЖЕ ДА ОСТАНАТ БЕЗ ПАРНО (ВИДЕО)

Договорът с турската компания "Боташ" декапитализира държавния обществен доставчик "Булгаргаз", заяви енергийният министър Жечо Станков в изявление пред медиите в сградата на Министерския съвет на 3 септември. Той посочи, че това представлява и риск за снабдяването с газ на топлофикационните дружества у нас. По думите на Станков, цитирани от БТА, пазарният дял на "Булгаргаз" в страната е паднал почти наполовина през последните 4 години и вече е около 50%. Със загубата на пазарен дял настъпват и промени при клиентите на газовото дружество, някои от които не са сред най-платежоспособните, посочи министърът, като визира "Топлофикация София".

"ЕЙ СЕГА ЩЕ ТЕ УБИЯ": КАПАНЪТ НА НАСИЛИЕТО И ЗЛОВЕЩАТА КАРТИНА НА ФЕМИЦИД В БЪЛГАРИЯ

През 2024 г. Българският хелзинкски комитет (БХК) продължи дейността си по картографиране на убийствата на жени в България, започнала през 2018 г., и установи 109 присъди, попадащи в обхвата на дефиницията за фемицид. Числото включва 84 убийства на жени, 19 опита за убийство и 6 случая на смърт по непредпазливост вследствие на умишлено причинена телесна повреда. Екипът на БХК е анализирал подробно 96 от решенията на съда - не всички, защото някои окръжни съдилища не са предоставили отговор, а други са го сторили с месеци закъснение.

ЗАПЛАТИТЕ В УНИВЕРСИТЕТИТЕ: ГОЛЕМИ РАЗЛИКИ И ПРИЗИВ ЗА ПРОВЕРКА ЗАЩО

Колко големи са заплатите в държавните университети? Анализ на синдикат "Висше образование и наука" към КНСБ сочи, че става въпрос за между малко над 2100 лв. и почти 5200 лв.

БЪЛГАРИТЕ СА НАЙ-ПРИТЕСНЕНИ ОТ ЦЕНИТЕ И ИНФЛАЦИЯТА В ЦЕЛИЯ ЕС В НАВЕЧЕРИЕТО НА ЕВРОТО: ПРОУЧВАНЕ

В навечерието на приемането на еврото България е държавата, чиито граждани са най-притеснени от повишаващите се цени и инфлация от всички държави-членки в Европейския съюз (ЕС), а мнозинството от българите (56%) считат, че Европейския парламент (ЕП) следва да приоритизира именно темата с цената на живота като първостепенна.

ШЕФЪТ НА ДАНС ДА БЪДЕ ОТСТРАНЕН ЗАРАДИ САМОЛЕТА НА ФОН ДЕР ЛАЙЕН: МВР МИНИСТЪРЪТ НА ОРЕШАРСКИ КОМЕНТИРА

Бившият вицепремиер и министър на вътрешните работи Цветлин Йовчев заяви, че опозицията в Народното събрание можеше да измисли по-сериозни причини за отстраняването на изпълняващия функциите председател на ДАНС Деньо Денев. Не мисля, че в този смисъл може да се търси отговорност от шефа на ДАНС при положение, че все още не се знае какво се е случило със самолета на председателя на ЕК Урсула фон дер Лайен, бяха думите му.

БЪЛГАРСКАТА ОРЪЖЕЙНА КОВАЧНИЦА: ДОСТАВКАТА НА БОЕПРИПАСИ Е САМО ЕДНА ЧАСТ ОТ ДЪЛБОКОТО ПАРТНЬОРСТВО МЕЖДУ УКРАЙНА И БЪЛГАРИЯ

"В началото на войната една трета от оръжията, използвани от Украйна, идваха от България." Това бяха думи на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен по време на посещението й в най-големия държавен отбранителен завод на България ВМЗ "Сопот". Редица медии предадоха това изявление така, сякаш една трета от цялата чуждестранна военна помощ за Украйна идва от България. Всъщност Фон дер Лайен имаше предвид боеприпасите. Защото през първата половина на 2022 г. българските складове покриваха около една трета от нуждите на Украйна от боеприпаси. България изигра ключова роля в подкрепата на Украйна, като стана доставчик на съветски боеприпаси и оръжия в началото на 2014 г. и в 2022 г., което помогна за попълването на критичния недостиг на снаряди през най-трудните месеци на войната. Днес в България се проправя пътят за изграждането на един от най-големите оръжейни заводи в Европа. Това пише в статия на журналиста Иля Болгарин, публикувана в украинското издание "Оборонка" на 3 септември. Публикуваме я без съкращения:

ОТ КИТАЙ: ПУТИН ПОДХВЪРЛИ НА ТРЪМП НОВИ ТРОХИЧКИ ЗА УКРАЙНА (ОБЗОР - ВИДЕО)

Чак от Китай, руският лидер Владимир Путин намери начин отново да подхвърли трохичка на американския президент Доналд Тръмп, следвайки явната си стратегия да протака максимално на дипломатическото поле всякакви разговори за реално прекратяване на войната в Украйна и истински мир. В разговор със словашкия премиер Роберт Фицо, който се оказа единственият държавен лидер от страна-членка на ЕС, дошъл в Китай за парада за победата във Втората световна война, Путин заяви, че никога не се е противопоставял на влизането на Украйна в ЕС. Във визията на господаря на Кремъл това е минимална отстъпка спрямо САЩ, коментира американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната (ISW).

SPIEGEL: ЕВРОПА ИМА НУЖДА ДА ТРЪГНЕ ПО СОБСТВЕН ВОЕНЕН ПЪТ

Зависимостта на Европа от САЩ се превръща във все по-голяма заплаха, а способността на ЕС да се защитава се превръща в абсолютна необходимост, пише Der Spiegel. Какви стъпки трябва да се предприемат, за да се устои на бъдещи сътресения?