Украйна упорито "тренира" за Деня на победата: Прицелва се и удари в Москва, близо до Кремъл (ВИДЕО)

04 май 2026, 6:22 часа 130 прочитания 0 коментара
Снимка: ASTRA/Телеграм
"Атаката на два дрона, летящи към Москва, е била отразена от силите на ПВО. Специалисти на аварийните служби работят на мястото на паднали отломки". Това гласи съобщение на кмета на руската столица Сергей Собянин в официалния му канал в Телеграм от 4:32 часа през нощта. Около 3 часа по-рано обаче Собянин потвърди, че дрон е уцелил сграда в района на улица "Мосфилмосвка". По думите му, няма пострадали, аварийните служби работели и там.

Междувременно, руският опозиционен информационен телеграм канал ASTRA направи геолокализация на мястото, където дрон се е разбил в сграда в руската столица. То е на само 6 километра от Кремъл:

От началото на май Москва е вече на прицел на украинските дронове - те летят към града, макар и като единични бройки, но това явно не успокоява Кремъл, който взема крути мерки за защита, включително с антидрон мрежи - нещо безпрецедентно.

Не само в Москва

Междувременно, жители на Самара заснеха дрон, прелитащ над града. На около 3 километра разстояние от мястото на заснемане се намира мястото на бивше военно поделение.

Видеото, публикувано от Exilenova+, е заснето от улица "Преображенская" в микрорайон "Южни град". На около 3 километра разстояние, на улица "Утевская" 46, се намира бившето място на военно поделение 11386. Според непотвърдени данни, този район сега е приписан на мобилния отряд със специално предназначение "Смерч" към Дирекция "Росгвардия" за Самарска област.

И не само в Русия - имаше серия от взривове и избухна пожар в окупираната от руснаците част на Луганска област, при град Алчевск. Тепърва ще се изяснява какво точно е ударено.

Ивайло Ачев Отговорен редактор
