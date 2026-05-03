Най-важните новини за деня: 3 май 2026 г.

Редакционният екип ви представя най-важните новини за изминалия ден, 3 май 2026 г.

ЗАЯВКА: АНТОН КУТЕВ ОБЯВИ КОГА ЩЕ Е ГОТОВ КАБИНЕТЪТ

"Работим активно и ще бъдем готови във всички срокове, т.е. кабинетът ще стане много бързо. Аз предполагам, че до края на седмицата кабинетът ще бъде готов.", това заяви пред журналист депутатът от ПГ на „Прогресивна България“ (ПБ) Антон Кутев, предаде БГНЕС. По думите му "бюджетът почти е готов, т.е. той трябва да се преработва готовият бюджет, така че кой знае какви отклонения от него, поне първоначално, не могат да се правят. Но работим и по бюджета. Живот и здраве, нека първо да видим каква е фазата на изпълнение на бюджета."

И ПИЛЕ НЕ МОЖЕ ДА ПРЕХВРЪКНЕ: МОСКВА ПОД ОБСАДА ЗАРАДИ ПАРАДА ЗА 9 МАЙ, НО ДРУГИ ГРАДОВЕ ОСТАВАТ БЕЗ ЗАЩИТА

Около 280 противовъздушни отбранителни системи са разгърнати в Москва преди 9 май. Някои от тях са били прехвърлени от други части на Русия, включително от Каза̀н и Грозни. Отбранителната система на столицата е организирана на множество нива. Така докато столицата Москва е под засилена охрана, други градове остават с много по-слаба защита.

ЗЕЛЕНСКИ ПРЕДУПРЕДИ БЕЛАРУС ДА КРОТУВА, ПРЕЗ АПРИЛ РУСИЯ НЕ ПЕЧЕЛИ, А ГУБИ ЗЕМИ В УКРАЙНА (ОБЗОР - ВИДЕО)

"Имаше доста необичайна активност по участъци от границата Украйна-Беларус - от беларуска страна. Документираме всичко отблизо и държим ситуацията под контрол. При необходимост ще реагираме. Украйна е готова да защити своя народ и своя суверенитет. Всеки, който е въвлечен във всякакви агресивни действия срещу Украйна, трябва да разбере това". С тези думи започна своето традиционно вечерно видеообръщение украинският президент Володимир Зеленски. От няколко седмици насам има данни, че в Беларус се случват по-различни неща от военна гледна точка – по-крути действия с цел проверка на мобилизационен резерв, по-тесни тренировки и учения с руската армия плюс разместване и установяване на нови ракетни и ПВО позиции – ОЩЕ: Бум на погребалните услуги в Русия. Идват страшни решения на Путин: Позиция и на ключов руски директор, и на Зеленски (ОБЗОР – ВИДЕО)

НЕ ГО Е ПРОЧЕЛ, НО ВЕЧЕ НЕ МУ ХАРЕСВА: ТРЪМП ПОЛУЧИ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА МИР ОТ ИРАН

Президентът на САЩ Доналд Тръмп е получил ново предложение от Иран за прекратяване на военните действия между двете страни. Въпреки това, дори без да е прегледал документът американският държавен глава се съмнява, че условията ще бъдат приемливи, съобщи Clash Report. Както често прави Тръмп публикува мислите си в социалната мрежа Truth Social: „Скоро ще прегледам плана, който Иран току-що ни изпрати, но не мога да си представя, че ще бъде приемлив, тъй като те все още не са платили достатъчно висока цена за това, което са направили на човечеството и света през последните 47 години. Благодаря ви за вниманието към този въпрос!“

ПЪЛНО ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ВОЙНАТА ДО МЕСЕЦ: КАКВО СЪДЪРЖА ПОСЛЕДНОТО ИРАНСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ?

Иран предлага на САЩ проблемите между двете държави да бъдат разрешени през следващите 30 дни с цел прекратяване на войната, а не удължаване на настоящото примирие, предаде Асошиейтед прес, позовавайки се на ирански медии. Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви вчера, че преглежда ново иранско предложение за прекратяване на войната, но също така изрази съмнение, че то ще доведе до споразумение.

ОФИЦИАЛНО: КИТАЙ ОТМЕНИ АМЕРИКАНСКИТЕ САНКЦИИ СРЕЩУ СВОИТЕ ПЕТРОЛНИ ГИГАНТИ

Китай забрани на своите компании да спазват американските санкции срещу пет китайски рафинерии, свързани с търговията с ирански петрол. Според Bloomberg това е ход, насочен към смекчаване на въздействието на санкциите. В резултат на санкциите рафинериите, включително Hengli Petrochemical (Dalian) Refinery Co., която беше санкционирана миналия месец, и няколко други частни рафинерии, са изправени пред замразяване на активи и забрани за транзакции.