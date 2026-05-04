НА ЖИВО: Иран изпрати на САЩ нов план за край на войната

На 28 февруари 2026 г. Израел нанесе "превантивен удар" срещу Иран, а Съединените щати също се включиха. Ударите бяха насочени срещу "иранския апарат за сигурност". Сред целите досега бяха Техеран, Кум, Исфахан (там има обекти на иранската ядрена програма) и Хорамабад. The New York Times, на база свои източници, потвърждава за участието на американски военни самолети в операцията и добавя, че се очаква тя да е по-мащабна от 12-дневната война през миналата година. Според американския президент Доналд Тръмп целта е да се унищожи цялата ракетна програма на Иран и да се разградят напълно Военноморските сили на страната. Около 22:30 часа българско време на 28 февруари американски и израелски източници обявиха, че аятолах Али Хаменей е убит при атаките.

Иран предлага на САЩ проблемите между двете държави да бъдат разрешени през следващите 30 дни с цел прекратяване на войната, а не удължаване на настоящото примирие, предаде Асошиейтед прес, позовавайки се на ирански медии. Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви вчера, че преглежда ново иранско предложение за прекратяване на войната, но също така изрази съмнение, че то ще доведе до споразумение.