3 май в историята: Княз Фердинад е признат за монарх. Създадена е Беломорска област

България има с какво да се гордее, но много често българите или забравяме, или не знаем за важните събития и личности в нашата история. Като отговорна медия Actualno.com ще запознава и припомня на читателите си не само имената на достойни хора, които са неразривно свързани с България, но и исторически събития, които по някаква причина са забравени, но са повод да бъдат припомняни - "На този ден".

3 май 1896 г.: Княз Фердинанд официално е признат за монарх

На този ден през 1896 година Великите сили официално признават княз Фердинад за монарх. Техните дипломатически представители в София официално връчват акредитивните си писма на княза, с които го признават за монарх по смисъла на Берлинския договор. Признаването на българския владетел укрепва позицията на Княжество България в Европа и е важна крачка за преодоляване на международната изолиция на страната.

Прочетете също: 28 април в историята: Четата на Панайот Хитов влиза в България

Княз Фердинанд I Сакскобургготски е принц с немски призход. Той е княз на България в периода 1887– 1908 г. и цар на България е периода 1908 – 1918 година. Той е син на австрийския княз Август и княгиня Клементина, която е дъщеря на френския крал Луи Филип.

Когато българската делегация е изпратена в Европа да търси княз на България, тя се спира на Фердинанд I, който по това време е подпоручик в австро-унгарската армия.

След като кандидатурата му е одобрена от Третото ВНС, първоначално той не е признат от Русия и другите Велики сили за български владетел. Но през 1893 г. с промяната на Търновската конституция се създават условия Фердинад да сключи брак с княгиня Мария Луиза Бурбон-Пармска. След като престолонаследникът преминава към източноправославната вяра и дипломатическите отношения с Русия са възстановени, през 1896 г. европейските държави признават Фердинанд I за български княз.

Той постепенно започва да засилва властта и влиянието си, с което налага т. нар. личен режим. След като България е провъзгласена за независима, Фердинанд I приема титлата цар.

Той обявявава Междусъюзническата война през 1913 г., заради която България претърпява първата си национална катастрофа след Освобождението. Също така под влиянието на Фердинанд, страната ни се присъединява към Тройния съюз по време на Първата световна война. Това води до втора национална катастрофа за страната, след което следва абдикацията на Фердинанд I. На 3 октомври 1918 г. той слиза от престола и на негово място идва синът му Борис III. След абдикацията си Фердинанд се завръща в родните си имения в Кобург, където живее до сетния си дъх.

Прочетете също: 23 април в историята: Перущица се включва в Априлското въстание

3 май 1941 г.: Създадена е Беломорска област

На този ден през 1941 година с постановление на правителството е обявено създаването на Беломорска област. Град Ксанти с директор Илия Кожухаров е обявен за център на областта. Според постановлението към Софийска област се присъединява Царибродско, Пиротско и Босилеградско.

Прочетете също: 27 април в историята: Княз Александър I Батенберг извършва преврат. България завзема Западна Тракия