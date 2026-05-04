"Действа ден за ден, според настроението си": Сенатор с критики към Тръмп за войната в Иран

Водещият демократ в Комитета по въоръжените сили на Сената на САЩ Джак Рийд заяви, че не вярва, че евентуално възобновяване на въздушните удари в Иран би постигнало желания ефект. "Не мисля, че това ще сломи решимостта им просто да се държат. И една от причините е, че за тях това е въпрос на оцеляване", заяви Рийд пред ABC News.

Той смята, че след атаките срещу тяхното ръководство и суровите заплахи от страна на американския президент Доналд Тръмп, иранците виждат само един изход - да продължат да се борят.

САЩ трябва да подходят сериозно към преговорите"", подчерта Рийд. "Не вярвам, че президентът има план. Мисля, че действа импулсивно. Действа ден за ден, според настроението си, и според мен не получава подкрепата и планирането, които са необходими за вземането на разумни решения", добави обаче водещият демократ.

В момента в конфликта с Иран е в сила прекратяване на огъня, но все още не се очертава пробив в дипломатическите усилия. Иран наскоро представи ново предложение като част от дипломатическия процес. Според изявление на иранското външно министерство от неделя, САЩ вече са отговорили – Тръмп засега е обявил публично, че разглежда предложението, но вече изрази скептицизъм.