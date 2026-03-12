Единен билет и национална транспортна схема: Одобриха нови правила за обществения транспорт

Народното събрание одобри на първо четене мащабни изменения в Закона за обществения транспорт, които целят по-добра координация между различните видове превози и по-лесно планиране на пътуванията за гражданите. Една от основните промени е създаването на Национална транспортна схема. Тя ще синхронизира разписанията на автобусния, железопътния и останалите видове обществен транспорт, така че времето за прекачване да бъде минимално. Предвижда се схемата да се обновява регулярно и да гарантира най-малко три транспортни връзки на ден за всяко населено място.

В рамките на новите правила ще бъде изградена и Национална точка за достъп - единна електронна платформа, която ще събира и публикува информация за обществения транспорт. Системата ще работи по европейски стандарти и ще позволява на пътниците лесно да проверяват маршрути, връзки и разписания. Всички превозвачи и оператори ще бъдат задължени да предоставят и актуализират данните си безплатно, за да се гарантира точна информация за пътуванията.

Законът предвижда и въвеждането на Интелигентна система за управление на обществения транспорт. В нея ще бъдат включени Националният транспортен модел и Националната система за единен превозен документ. Чрез тази инфраструктура държавата и общините ще могат да следят движението на транспорта в реално време, да контролират изпълнението на договорите и да изчисляват по-прецизно субсидиите и компенсациите. Институциите, които сключват договори за обществен транспорт, ще трябва да подават информация към системата в срок до седем дни.

Националният транспортен модел ще служи за анализ и прогнозиране на нуждите от транспортни услуги. Той ще оценява наличното предлагане и ще прогнозира бъдещото търсене, като на тази база ще се разработват краткосрочни и дългосрочни сценарии за развитие на транспортната мрежа. Според вносителите моделът използва съвременни методи за анализ и симулация, които ще помогнат за по-ефективно планиране и по-добра достъпност.

Сред ключовите нововъведения е и създаването на Национална система за единен превозен документ. Тя ще въведе електронен билет, който може да се използва за различни видове транспорт в рамките на едно пътуване. Така пътниците ще могат с една покупка да комбинират например влак, автобус, самолет или воден транспорт. Билетът ще бъде изцяло електронен и ще позволява по-лесно пътуване "от врата до врата", без нужда от закупуване на отделни билети за всяка връзка.

Заедно с това се предвижда и клирингова система за разпределение на приходите между превозвачите. Тя ще обработва данните от продажбите на билети и автоматично ще изчислява каква част от средствата се полага на всеки оператор - независимо дали става дума за железопътен, автобусен, въздушен или воден превозвач. Целта е да се осигурят прозрачност и точност при разпределението на средствата.

Законопроектът включва и допълнителни мерки за подобряване на транспортната свързаност - по-активно сътрудничество между общините, разширяване на междуобщинските транспортни схеми, възможност за превоз по заявка в по-малки населени места, както и по-ясни правила за достъп до автогари и спирки.