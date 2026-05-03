Заради войната в Иран: Допълнителни 200 млрд. рубли влизат в бюджета на Русия

Бюджетът на Русия ще получи допълнителни 200 млрд. рубли заради конфликта между САЩ и Иран. Това заяви министърът на финансите на Русия Антон Силуанов. Според него допълнителните приходи са резултат от поскъпването на цените на петрола. „Очакваме ги. Но веднага искам да кажа, че нивата на постъпленията и недостига на приходите за последните два месеца са еднакви“, каза той.

По този начин бюджетът на РФ компенсира съответните загуби. Както каза Силуанов, съпоставима сума – 200 млрд. рубли, не е постъпила в бюджета през последните два месеца. Както пише РБК, цените на петрола след началото на войната между Иран и САЩ рязко се повишиха поради блокирането на Ормузкия пролив, поради което цената на барел на търговете в края на април надхвърли 120 долара. През март приходите на Русия от износ на петрол са се удвоили почти до 19 млрд. долара, сочи месечният доклад на Международната енергийна агенция. Bloomberg пише, че Русия е получила повече печалба от износа на петрол, отколкото по време на скока на цените на петрола след началото на войната в Украйна.

