Най-важните новини за деня: 2 май 2026 г.

Редакционният екип ви представя най-важните новини за изминалия ден, 2 май 2026 г.

Свлачището на ключов път в Южна България

В КАПАНА НА СВЛАЧИЩЕТО: МИНИСТЪР НАЙДЕНОВ СЪС СТРЯСКАЩ СРОК ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ПЪТЯ СМОЛЯН-ПАМПОРОВО

Година-две ще са нужни за възстановяването на пропадналия път Смолян-Пампорово. Това прогнозира служебният министър на регионалното развитие и благоустройството Николай Найденов в ефира на Нова телевизия. „Проблемът е хидрогеоложки. Това е огромно свлачище. Последно този район е бил укрепен преди 20 г. Малко вероятно е това да се предотврати", каза още служебният министър.

Политика

ПАРТИЙНАТА РЕКЛАМА ЗА ИЗБОРИТЕ: ПОЧТИ 1 МЛН. ЕВРО, РАДЕВ Е №1, А СЛЕДИТЕ СЕ ГУБЯТ В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ

Разходите за медийна реклама на формациите, участвали в предсрочните парламентарни избори на 19 април, е достигнал 913 540 евро (без ДДС), като голяма част от тях са направени от формациите, които излъчиха депутати в 52-рото Народно събрание. Това показва нов анализ на Института за развитие на публичната среда (ИРПС), който за поредна кампания проследи дали медиите публикуват договорите си с политическите формации, направи анализ на похарчените средства и посочи очертаващите се тенденции.

Спорт

ЛЕВСКИ Е ШАМПИОН НА БЪЛГАРИЯ

Левски е шампион на България за първи път от 2009 година насам! "Сините" подпечатаха титлата си след успех над ЦСКА 1948 насред пълните трибуни на стадион "Георги Аспарухов".

Войната в Украйна

СЪДБАТА НА ПУТИН И КАКВО ЩЕ НАПРАВИ УКРАЙНА ЗА ПАРАДА НА 9 МАЙ В МОСКВА: АНАЛИЗ И ПРОГНОЗИ НА ХРИСТО ГРОЗЕВ (ВИДЕО)

Не е имало случай в историята, при който политически лидер да нанесе такива щети и да се измъкне без да предложи сделка на руския "бизнес". Да, но Путин не може да предложи на руската олигархия нищо сега. Помним 2014 година и Крим – например Константин Малофеев тогава получи телекомуникационния сектор в Крим. Но сега, руските олигарси са загубили и лично пари и богатство, до 75%, както и 100% от начина си на живот – никой не иска да е до тях, да ги чува. И това няма да го простят. Това заяви българският журналист Христо Грозев в интервю за украинската медия UA News.

"ПОСРЕДНИКЪТ" САЩ: БЕЗ ПОМОЩ ЗА УКРАЙНА В НОВИЯ ВОЕНЕН БЮДЖЕТ, ХОДИМ ПРИ ПУТИН, НО НЕ И В КИЕВ. МОСКВА СЕ ГОТВИ ЗА 9 МАЙ СЪС СВАЛЯНЕ НА ДРОНОВЕ (ОБЗОР - ВИДЕО)

Украинският външен министър Андрий Сибиха съобщи, че Украйна не е получила никакви предложения от Русия за „примирие“ на 9 май, след като диктаторът Владимир Путин обяви едностранно спиране на огъня за парада в Москва по случай Деня на победата. Това ще е парад без военна техника и при засилени мерки за сигурност, който изглежда като пиар акция на Руската федерация с цел убеждаване, че тя иска мир, а не Киев - каквато всъщност е реалността. Сибиха заяви, че това е поредният опит на руснаците да се представят в конструктивна светлина пред американците.

На този фон Kyiv Independent разкри защо пратениците на американския президент Доналд Тръмп - Стив Уиткоф и Джаред Къшнър - не бързат да посетят украинската столица. Причината, по информация на изданието, е, че във Вашингтон нарастват опасенията, че подновяването на участието в мирните преговори за Украйна може отново да не доведе до осезаеми резултати. Несигурността се наблюдава въпреки месеците на вътрешни дискусии относно евентуално пътуване, което би било първото посещение на Уиткоф и Къшнър в Украйна. И двамата пратеници вече са пътували многократно до Москва за срещи с издирвания от Международния наказателен съд в Хага Владимир Путин.

КОНФЛИКТЪТ МОСКВА-НАТО: УЧЕНИЯ СЪС СТРЕЛБА НА 70 КМ ОТ РУСИЯ, ГЕРМАНИЯ ВПРЯГА ЧАСТНИЯ СЕКТОР ЗА БЪДЕЩА ВОЙНА

Мащабните артилерийски учения Northern Strike 26 започнаха само на 70 километра от руската граница. Във военните игри във Финландия ще вземат участие войски от Естония, Литва, Норвегия, Франция, Обединеното кралство, Съединените щати, Италия, Унгария, Полша и самата Финландия. Заедно те ще отработват реални бойни сценарии в период, в който светът е все по-несигурен, а реалната хибридна война между Русия и НАТО заплашва да прерасне в по-широк конфликт.

Войната в Иран

ТРЪМП "НАКАЗВА" БЕРЛИН ЗАРАДИ ИРАН: ХИЛЯДИ АМЕРИКАНСКИ ВОЙНИЦИ НАПУСКАТ ГЕРМАНИЯ

САЩ ще изтеглят около 5000 военнослужещи от Германия в рамките на една година, съобщи Reuters, като се позовава на съобщение на Пентагона. Бройката съставлява около 15% от американските сили, разположени в страната. "Съединените щати изтеглят 5000 войници от Германия в отговор на действията на близък съюзник в НАТО на фона на задълбочаващия се разрив между президента Доналд Тръмп и Европа заради войната с Иран", съобщи агенцията.

СКЛАДОВЕТЕ СА ПРАЗНИ: САЩ ПРЕДУПРЕДИХА ЕВРОПА ЗА ЗАБАВЯНЕ НА ОРЪЖЕЙНИ ДОСТАВКИ

Вашингтон е предупредил европейските си съюзници, включително Великобритания, Полша, Литва и Естония, да очакват значителни забавяния в доставките на американски оръжия, тъй като бързат да попълни запасите, изчерпани от войната в Иран. Това пише Financial Times, цитирайки девет души, запознати с въпроса. Пентагонът е информирал държавите да очакват сериозни забавяния, засягащи няколко ракетни системи. Може да има и забавяния на доставките за Азия.

ГРАНДИОЗНИЯТ ПРОВАЛ НА ТРЪМП В ИРАН: ВЪПРОСЪТ "КАК ЩЕ СВЪРШИ ВСИЧКО ТОВА" СТОИ

По време на Втората война в Ирак генерал Дейвид Петреъс (директор на ЦРУ в периода 2011 - 2012) задава известния въпрос в книгата си: "Кажете ми как ще свърши това?". Трудно е да си представим по-належащ въпрос за операция "Епична ярост", която продължи с войната в Иран – необявена (от Конгреса), безразсъдна и катастрофална.

ЕДНО ОТ НАЙ-ВЛИЯТЕЛНИТЕ СЕМЕЙСТВА В ИРАН СТОИ ЗАД НАЙ-ГОЛЯМАТА КРИПТОБОРСА - САНКЦИОНИРАНИЯТ РЕЖИМ ПРЕХВЪРЛЯ МИЛИОНИ ПРЕЗ НЕЯ

Синовете на влиятелно семейство, поддържащо тесни връзки с новия върховен лидер на Иран Моджтаба Хаменей, контролират най-голямата борса за криптовалути в страната, превръщайки я от стартиращ бизнес в канал към световната икономика, използван както от държавни институции, включени в черни списъци със санкции, така и от обикновени граждани. Nobitex е основана през 2018 г. от братята Али и Мохамад Харази под алтернативно фамилно име. Тя твърди, че има 11 милиона потребители, което представлява над 10% от населението на Ислямската република. Въпреки че Иран е обект на всеобхватни западни икономически санкции, борсата не е включена в списъка на САЩ и техните съюзници.

Студио Actualno Балкани

СТРАХЪТ ОТ АРХИВИ В СКОПИЕ: ДОЦ. МИЛЕН МИХОВ В СТУДИО ACTUALNO БАЛКАНИ (ВИДЕО)

"Историята на македонския народ е логически построен исторически разказ, който се ражда от политическите постулати на новата комунистическа власт през 1944 г. преди всичко в Белград и по-късно в Скопие", каза новият председател на Македонския научен институт (МНИ) доц. Милен Михов в Студио Actualno Балкани. Според него днес в нашата югозападна съседка Северна Македония става въпрос за македонска редакция на югославката историография.