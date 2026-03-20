Gen Z на пазара на труда: Не искат да чакат за кариерно развитие, не искат и да работят физически и ръчен труд

Младежите от поколението Z, или т.нар. Gen Z, гледат на пазара на труда по различен начин, в сравнение с поколенията преди тях.

Ако за техните родители, баби и дядовци, постепенното изкачване в кариерата е бил стандартен подход, младите служители днес са много по-нетърпеливи и взискателни.

В същото време има цели браншове и професии, особено свързаните с физически труд, които за тях не представляват интерес, без значение от заплащането.

Такива заключения направи Пламен Робoв от Българската конфедерация по заетостта, който коментира работната сила в страната и последните данни на НСИ, според които относителният дял на незаетите, но и неучещи млади хора е 13%.

Пазарът на труда у нас

Според Робов вълната от съкращения покрай оптимизацията на работните процеси чрез изкуствен интелект вече е започнала в САЩ и Западна Европа и започва да се усеща и в България.

Войните, които оказват влияние върху цените на горивата, също променят работната среда в световен мащаб. У нас обаче икономическата ситуация и пазарът на труда са в сравнително добро състояние, смята Робoв.

По думите му от 5-6 години се наблюдава сравнително постоянен ръст на заплатите – с около 10% годишно, но България все още има да наваксва спрямо другите европейски страни.

Робoв е категоричен, че в исторически план се наблюдават най-ниските нива на безработица в България. IT сферата остава най-търсена, макар че там процесите се оптимизират, екипите се стесняват и се търсят специалисти, работещи с изкуствен интелект.

Източник: БГНЕС

Gen Z не искат да работят ръчен труд и да чакат кариерно развитие

Непривлекателни за младите хора у нас са най-вече занаятчийските професии, ръчната работа, производствената, земеделската, както и шофьорската професия. Според Робoв тези професии не представляват интерес на младите, без оглед на заплащането, въпреки че при много от тях парите са добри.

Робoв коментира, че за по-старите поколения класическата кариерна стълбица включва средно и висше образование, стаж и постепенно изкачване до нивото на специалист и по-добро заплащане.

За поколението Gen Z този бавен процес на прогресиране – така нареченото "чиракуване" не работи.

"Младите са по-нетърпеливи. Границите са много по-скъсени. Класическият начин на кариерен прогрес не работи, корпорацията не е привлекателна, работното място от 9 до 6 не е ценност. Личното време, работата от вкъщи, възможността за развитие – това са ценностите на новото поколение", казва Робoв.

Той е категоричен, че за Gen Z е невъзможно да си представят, че трябва да изчакат няколко години в "чиракуване", за да започнат чак след това да капитализират печалби.

Възможностите за неформално образование или допълнителна квалификация, които в световен и локален мащаб се развиват като тенденция, поставят под въпрос изобщо образованието като ценност и връзката му с кариерното развитие след това, смята Робoв, цитиран от БНР.

Младите искат възможност да "търсят себе си" и свобода в работата

Според анкетирани младежи се случва след завършване на гимназия да последва период без учене, но и без работа, защото често това се възприема като "период на търсене на себе си".

Според тях връстниците им на 18 - 19 години няма как да знаят с какво искат да се занимават и в повечето случаи "просто записват да учат нещо".

Анкетирани младежи споделят, че търсят работа, която да им е приятна и да имат възможност да работят заедно с приятелите си, която дава свобода и гъвкавост за дистанционно работно място, както и позитивна атмосфера.