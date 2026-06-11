Голям ремонт променя маршрута на българите към гръцките плажове

Българите, пътуващи в Северна Гърция, ще бъдат засегнати от мащабен ремонт. И пътуващите към Халкидики, и тези към Кавала и Комотини ще трябва да направят промяна в маршрута си.

Причината е, че гръцките власти затварят околовръстния път на Солун за два дни през уикенда, като движението ще се пренасочва по обходни маршрути.

Ограничението влиза в сила от тази вечер в двете посоки поради извършването на строителни дейности, съобщават от пътната полиция.

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Обходните маршрути

Така ако пътувате към Халкидики и летището, ще трябва минавате през централната част на Солун.

Източник: Pixabay

Ако пък пътят ви е към Кавала и Комотини, ще преминавате през отсечка, която включва централно шосе от града, докато за Катерини маршрутът избягва градската част.

Гръцките органи на реда препоръчват на шофьорите да предвидят повече време за придвижване поради очакваните сериозни задръствания и натоварен трафик. Препоръчително е да се използват навигационни приложения с актуална информация в реално време и стриктно да се спазват указанията на гръцките пътни полицаи.

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Ако някой пък пътува за летището в Солун, ще трябва да тръгне поне 2 часа по-рано, за да пристигне навреме за полета си.