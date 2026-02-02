Оставката на Румен Радев:

Инфлацията и еврото - храна за размисъл с факти (ВИДЕО)

02 февруари 2026, 21:00 часа 377 прочитания 0 коментара

Как членството в еврозоната се отрази на инфлацията и икономиката на държави като Хърватия, Латвия и Литва? Преди присъединяването на България като 21-вия член на Еврозоната, единната европейска валута приемат още 20 държави, последните от които Словения (2007), Естония (2011), Латвия (2014), Литва (2015) и Хърватия през 2023 година.

Първата година след въвеждането на еврото инфлацията се е повишила в три държави – Словения (+1,3 п.п.), Естония (+2,4 п.п.) и Латвия (+0,7 п.п.). А в три държави инфлацията е намаляла – Словакия (-3,0 п.п.), Литва (-0,9 п.п.) и Хърватия (-2,1 п.п.).

Още преди присъединяването към еврозоната, Хърватия се сблъска с висока инфлация, достигайки 13% на годишна база през ноември 2022 г. Основните причини за този ръст бяха глобални и обвързани с рязкото поскъпване на енергията и сериозните прекъсвания във веригите за доставки. Въпреки опасенията, след въвеждането на еврото, инфлацията започна устойчиво да намалява. През януари 2023 г. тя беше 12.5%, през февруари – 11.7%, до достигане на 5.4% през декември същата година и 4.3% през март 2025 г.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Източник: iStock

Тези данни показват, че самата валутна промяна е имала незначително, дори леко дефлационно влияние върху потребителските цени. Оценка на Евростат за периода януари – март 2023 г. показва, че приносът на еврото към инфлацията е бил между 0.04 и 0.20 процентни пункта месечно – минимално и временно увеличение. Въпреки това общественото възприятие не отразява тази статистика. Много потребители споделят, че са забелязали ръст в цените на ежедневни стоки и услуги.

Властите в Хърватия предприеха редица стъпки за ценови контрол, които се оказаха противоречиви и относително неефективни.

Държави като Литва и Латвия също изпитаха краткотрайно и умерено увеличение на инфлацията в първите месеци след валутната промяна. В повечето случаи тези ефекти се концентрираха в сектора на услугите – най-вече ресторанти, кафенета и лични грижи. Данни на Евростат и Европейската централна банка показват увеличение на инфлацията с около 0.2 до 0.3 процентни пункта.

Източник: iStock 

Нивото на инфлацията обаче бързо се стабилизира в рамките на първите няколко месеца след приемането на еврото. Опитът на тези страни показва, че ефектите от присъединяването към еврозоната върху инфлацията са временни - особено когато процесът е съпроводен с ефективни мерки за ценова прозрачност и пазарен надзор.

Според Фискалния съвет на България инфлацията не се причинява от самата смяна на валутата, а от реални фактори като военни конфликти с непосредствено влияние върху страната, производствени разходи, търсене, енергийни цени и икономическа политика. Данните за 2025 г. показват, че инфлацията в ЕС като цяло се стабилизира, но разликите между държавите остават отчетливи.

В страни като Румъния и Естония тя е над 5%, в България е около 4%, докато в големи икономики като Франция и Германия остава близо до или под 2%. Тези примери потвърждават, че инфлацията се определя основно от национални и глобални икономически фактори, а не от самото участие в еврозоната.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Александра Йошева
Александра Йошева Отговорен редактор
евро Инфлация Хърватия репортаж
Още от Общество
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес