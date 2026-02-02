Арктически студ: Предупреждение за опасно време във вторник

Жълт код за опасно студено време е обявен за вторник (3 февруари) за почти цялата страна. Изключение са крайните югозапади райони, където температурите ще достигнат до около 7 градуса. Минималните температури утре ще са между минус 10 и минус 5 градуса, на места в Северна България и високите полета на Западна – до минус 14 градуса, в София – около минус 8 градуса.

ОЩЕ: Седмична прогноза за времето за 2-8 февруари 2026 г.

В останалата, по-голямата част от страната, максималните температури ще останат отрицателни - от минус 5 до минус 1 градус, в София – около 0 градуса.

През деня ще има променлива, по-често значителна облачност. Ще духа слаб, в източните райони - умерен вятър от изток-югоизток. В планините ще духа умерен и силен западен вятър, но само по най-високите части на Рила и Пирин ще превалява слаб сняг.

В сряда на места в низините и котловините ще се задържи мъгливо, там и дневните температури ще остават отрицателни, но в останалата част от страната ще се повишат. Вечерта от югозапад ще завали дъжд.

ОЩЕ: От мраз до жега: През февруари от -12 до +23°C

В четвъртък валежите ще обхванат цялата страна, значителни по количество ще са наместа в Южна и Източна България. В петък все още ще превалява дъжд, но на по-малко места. Минималните температури почти в цялата страна ще са положителни, а максималните ще са близки до 10 градуса.

В събота ще има и слънчеви часове, а затоплянето ще продължи.