Петиция иска незабавното връщане на о-в Св. Св. Кирик и Юлита към Министерството на културата

Онлайн петиция иска незабавното връщане на о-в Св. Св. Кирик и Юлита от владение на Министерството на транспорта и събщенията към Министерството на културата. Според авторите решението на Министерски съвет № 60/21.01.2026 г. "заплашва реализирането на проекта за превръщане на остров Св. Св. Кирик и Юлита при гр. Созопол в център за култура, изкуство, наука и образование" и също така "при процедурата по подготовка на РМС № 60/21.01.2026 г. са извършени законови и процедурни нарушения, а самото РМС противоречи на съществуващи нормативни документи".

Припомняме, че промяната бе оповестена от министъра на транспорта в оставка Гроздан Караджов през януари като решение, с което се цели подобряване на туристическата инфраструктура и повишаване на безопасността на морския транспорт.

Автори на петицията са:

Проф. Велислав Минеков, председател на Инициативен комитет за превръщане на остров Св. Св. Кирик и Юлита в център за изкуство и култура

Арх. Габриела Семова-Колева, председател на Българския национален комитет на Международния съвет за паметниците на културата и забележителните места (БНК на ИКОМОС)

Доц. д-р Христо Попов, председател на Съвета за теренни археологически проучвания при Министъра на културата на Република България и директор на Националния археологически институт с музей (НАИМ) при Българската академия на науките (БАН)

Д-р Найден Прахов, директор на Център за подводна археология, Министерство на културата

Доц. д-р Даниела Стоянова, ръководител на Катедра "Археология" към Софийски университет "Св. Климент Охридски"

Доц. д-р Кристина Панайотова, научен ръководител на археологически проучвания на остров Св. Св. Кирик и Юлита, НАИМ-БАН

Гл. ас. д-р Калин Димитров, археолог, научен ръководител на подводните археологически проучвания в акваторията на остров Св. Св. Кирик и Юлита, НАИМ-БАН и ЦПА

Проф. д-р Людмил Вагалински, археолог, НАИМ-БАН

Арх. Дарина Димитрова, председател на комисия "Културно наследство" към Камара на архитектите в България; член на БНК на ИКОМОС

Доц. д-р Илиана Борисова-Кацарова, председател на Асоциацията на българските археолози

Александър Вътов, председател на управителния съвет на Асоциация на българските реставратори

Мотивите зад петицията

С проблемното решение Министерски съвет отнема "поради отпаднала нужда" от Министерството на културата правото на управление върху имот на остров Св. Св. Кирик и Юлита и го предава безвъзмездно за управление на Държавно предприятие "Пристанищна инфраструктура" (ДППИ), с цел създаване на пристанищен терминал. Това е реализирано чрез разделяне на имот, който обхваща територията, предвидена за културен център и управляван доскоро от Министерство на културата, на два имота: с площ 42 713 кв.м и с площ 35 774 кв.м. Именно последният е предаден на ДППИ. Той обхваща почти половината от острова, като в него влизат единственият път за достъп, всички пристанищни съоръжения, отделни сгради и обширни площи, които не са част от пристанищната инфраструктура, пишат авторите на петицията. Имотът на Министерство на културата остава без достъп до път и пристанище, което е в нарушение на действащото законодателство.

Според създателите на петицията "няма ясни критерии, по които е определен обхватът на новообразуваните два имота". "Предложението е съгласувано от Националния институт за недвижимо културно наследство (в рамките на един ден) и от заместник-министъра на културата (също необичайно бързо), като при съгласуването са нарушени режимите за опазване на групова археологическа, архитектурна и историческа недвижима културна ценност с категория "национално значение" "Остров "Св. Св. Кирик и Юлита". Междувременно разделянето на имота е отразено в кадастралната карта и кадастралните регистри, също при процедурни нарушения", се казва още в петицията.

Според авторите има реална опасност проектът за създаване на центъра за култура, изкуство, наука и образование на острова "да бъде сериозно ощетен или доведен до невъзможност за реализация, като фокус станат пристанищната и обслужваща инфраструктура, новото строителство и паркинги, за сметка на културната, научната и обществената функция".

В края на подписката се призовава Министърът на културата и генералният директор на ДП "Пристанищна инфраструктура" да не осъществят предаването и приемането на имота, а промените да не се отразяват в акта за публична държавна собственост.

Текста на цялата петиция ще откриете ТУК.