Въвеждат еднодневна винетка от 3 февруари

От вторник (3 февруари) се въвежда еднодневна винетка за леките автомобили. С нея се предоставя още една възможност за краткосрочно ползване на републиканската пътна мрежа. Еднодневната винетка ще е валидна 24 часа от началната ѝ дата и час. Например, ако бъде активирана в 10:00 часа на 5 февруари, то тя ще бъде валидна до 9:59 часа на 6 февруари. Цената ѝ е 4.09 евро (8 лв.), съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ).

Новата винетка, както и останалите видове, може да бъде купена с отложен старт до 30 дни преди датата на пътуване.

Еднодневната винетка, наред с останалите, е валидна за леките автомобили до 3,5 тона, за ремаркета и каравани, както и за къмпинг автомобили от категория М1, независимо от тяхната технически допустима максимална маса.

Отделна винетка за ремарке или каравана се купува само, ако при прикачването им към превозното средство общото тегло надхвърля 3,5 тона. Винетките за автомобила и за ремаркето/караваната могат да бъдат с различна продължителност според необходимостта.

През 2026 г. цените на винетките са същите както и през 2025 г. и се изписват в евро и лева. Преизчисляването се извършва автоматично по официалния фиксиран курс и не се изискват допълнителни действия от потребителите.

Цените на винетките

Годишна – 49,60 евро (97 лв.)

Тримесечна – 27,61 евро (54 лв.)

Месечна – 15,34 евро (30 лв.)

Седмична – 7,67 евро (15 лв.)

Уикенд – 5,11 евро (10 лв.)

Еднодневна – 4,09 евро (8 лв.)

Освен от сайта на Националното тол управление или мобилното приложение, винетка може да се купи и от останалите канали за продажба на АПИ - на гише срещу плащане в брой или чрез терминал за самотаксуване с карта. Гишета са разположени на основните гранични контролно-пропускателни пунктове, както и в 27-те областни пътни управления в цялата страната. Терминалите за самотаксуване са 464.