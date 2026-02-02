Най-важните новини за деня: 2 февруари 2026 г.

Редакционният екип ви представя най-важните новини за изминалия ден, 2 февруари 2026 г.

ВЪПРЕКИ ОБЕЩАНИЯТА: БЮДЖЕТНИЯТ ДЕФИЦИТ ЗА 2025 Г. НАДХВЪРЛИ 3 ПРОЦЕНТА

Бюджетният дефицит на България за 2025 г. надхвърли три на сто, въпреки многократните обещания на кабинета, че това няма да се случи. Бюджетното салдо по консолидираната фискална програма (КФП) на страната за 2025 г. е дефицит в размер на 6,828,3 млрд. лв. или 3,1 на сто от прогнозния БВП, съобщиха от Министерството на финансите. Според ведомството са били положени съществени усилия както по отношение на увеличаването събираемостта на приходите, така и за спазване на бюджетната дисциплина по отношение на разходите.

ИНФЛАЦИЯТА И ЕВРОТО - ХРАНА ЗА РАЗМИСЪЛ С ФАКТИ (ВИДЕО)

Как членството в еврозоната се отрази на инфлацията и икономиката на държави като Хърватия, Латвия и Литва? Преди присъединяването на България като 21-вия член на Еврозоната, единната европейска валута приемат още 20 държави, последните от които Словения (2007), Естония (2011), Латвия (2014), Литва (2015) и Хърватия през 2023 година.

ВИЛИ ЛИЛКОВ ЗА РАДЕВ: ТОЙ НЯКОЛКО ПЪТИ ПРИЗОВА УКРАЙНА ДА СЕ ПРЕДАДЕ, КОЛКО ДА Е НОВ (ВИДЕО)

Той няколко пъти призоваваше Украйна да се предаде, колко да е нов? Така в предаването Студио Actualno проф. Вили Лилков, университетски преподавател и общински съветник от “Синя София“, коментира излизането на политическата сцена на бившия президент Румен Радев: “Нашият президент няколко пъти призоваваше Украйна да се предаде. И той казваше: “Украйна иска да води тази война. А цената я плаща Европа.“ Напротив – Украйна не иска тази война. Тя е жертва на агресия и тя се бие с Русия и заради Европа.“ Най-новата книга на проф. Лилков “Синове на Сатаната“ е посветена именно на нападнатата от руския агресор Украйна. В книгата, която излезе преди броени дни,на базата на документи, се разкриват зверствата на болшевишкия терор в бившия Съветски съюз.

СКОК НА ДЪЛЖИНА ОТ МЯСТО: ПАРГОВ ПРИТЕСНЕН, ЧЕ БСП МОЖЕ И ДА НЕ ПРЕСКОЧИ ПАРЛАМЕНТАРНАТА БАРИЕРА

Имам номинации за лидерския пост на БСП, но не ги броя колко са. Интересува ме дали БСП ще може да прескочи парламентарната бариера със скок на дължина от място. Всеки един от потенциалните кандидати има своите плюсове и минуси, но трябва да бъде ясно, че конгресът, когото и да избере, това ще бъде скок на дължи от място, а не със засилка, тъй като няма да има време, заяви пред БНТ заместник-председателят на БСП-Обединена левица Калоян Паргов. Още: Румен Радев е нашият президент, няма как да се отречем от него

НАЧАЛНИКЪТ НА СОФИЙСКИЯ ЗАТВОР ИСКА ДА ПУСНЕ БРЕНДО ПРЕДСРОЧНО

Ръководството на Софийския затвор е внесло искане за условно предсрочно освобождаване на осъдения за наркотрафик Евелин Банев, известен като Брендо. Информацията беше разпространена от "Евроком", а от Софийския градски съд потвърдиха за, че по темата вече е образувано дело. Производството е започнало по предложение на началника на софийския затвор Борислав Чорбански, регистрирано е на 27 януари и е разпределено на съдия Стоян Михов.

ЗАРАДИ БРЕНДО: ОТСТРАНЯВАТ ШЕФА НА ЗАТВОРА В СОФИЯ

По разпореждане на министъра на правосъдието Георги Георгиев е започнала проверка на основанията, на които началникът на Софийския затвор е внесъл предложение за условно предсрочно освобождаване на лишения от свобода Евелин Банев-Брендо, съобщиха от Министерството на правосъдието.

ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ РАК НА БАЗА ГЕНИ: БЪЛГАРСКИ УЧЕН ВОДИ ПРОЕКТ С ОБЕЩАВАЩИ РЕЗУЛТАТИ

Не виждаме свидетелства за смаляване на туморите, но туморите спират да растат. При 44% от пациентите (16 души) спряхме за 7 месеца и повече растежът на тумори. Трима от тези пациенти продължават да са на лечение, а един от тях е на 16 месеца и ракът му не прогресира. Това заяви доц. д-р Здравка Медарова, която е доцент в Harvard Medical School и има научна степен по генетика. Медарова работи за създаване на лекарство, с което да лекуваме рак (името засега е TTX-MC138).

УСПЕХИТЕ НА ФРОНТА СА КЪТ, КОМПЕНСИРА СЕ С ШУМНО ГОВОРЕНЕ: РУСИЯ С УКРАЙНА ДНЕС (ОБЗОР - ВИДЕО)

Руската армия е увеличила с 1.75 пъти интензивността на водените сухопътни бойни действия в Украйна през януари, 2026 година спрямо декември, 2025 година. Резултатът обаче е двойно по-малко превзета територия – 245 квадратни километра. Най-много руски атаки е имало в Покровското направление, като 33% от общия брой атаки е станал там, където уж още през декември руската армия превзе Покровск. На второ място в руския фокус е Гуляйполе, Запорожка област – 21% от руските пехотни атаки през януари, 2026 година са станали там. А най-големи успехи като териториални придобивки за руснаците има в Славянското направление (от Северск, южно от Лиман) – 20% от успехите са там при само 3% от общия брой руски пехотни атаки. Всичко това са данни и оценки на популярния украински проект Deep State, който стана известен с картите и данните, които предоставяше за боевете в Сирия предишното десетилетие на XXI век.

ЧИСЛОТО 1418: МИТЪТ, ПОДДЪРЖАЩ ВОЙНАТА НА РУСИЯ В УКРАЙНА, РУХНА ГРАНДИОЗНО

Основен елемент на военната пропаганда на Русия е твърдението за пряка, непрекъсната морална приемственост от Великата отечествена война (така руснаците наричат източния фронт във Втората световна война) до така наречената специална военна операция, която всички останали назовават с истинското ѝ име - руската война в Украйна. В тази интерпретация историята не е аналогия, а съдба. Плакати и билбордове за набиране на войници, произведени от руското министерство на отбраната, визуално подчертават това - пехотинец от Червената армия в маслиненозелена униформа от 40-те години на миналия век стиска ръката на войник в съвременна руска камуфлажна униформа, сякаш двата конфликта са взаимозаменяеми глави от една и съща война.

БРИКС ТЪРСИ АЛТЕРНАТИВА НА ДОЛАРА, ЗА ДА НАМАЛИ УДАРА ОТ САНКЦИИТЕ

Предстои ли финансова революция? Страните от БРИКС може да предприемат решителна стъпка към преструктуриране на световната финансова архитектура още тази година. С планираното въвеждане на обща платформа за плащания, предварително наречена Brics Pay, обединението цели да намали зависимостта си от доминираните от Запада финансови институции.

НОВИТЕ ДОСИЕТА "ЕПСТИЙН": НАЙ-СКАНДАЛНИТЕ ИСТОРИИ И ИМЕНА (СНИМКИ)

Над 3 милиона нови файлове, свързани с починалия в затвора през 2019 г. (с официална версия самоубийство) сексуален престъпник Джефри Епстийн, бяха публикувани от Министерството на правосъдието на САЩ в края на миналата седмица. Това е най-големият брой страници от документи, споделени от правителството във Вашингтон, откакто миналата година законът наложи тяхното публикуване. Сред тях има 180 000 изображения и 2000 видеоклипа, които заедно с файловете разкриват още по-мащабната картина на сексуален трафик и насилие, за да се удовлетворят нуждите на редица богаташи.