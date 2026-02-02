"Желанието ми е убито, чувствам се смазана": Дара обмисля да се откаже от "Евровизия"

Поп певицата DARA (Дара), която спечели българската национална селекция за конкурса "Евровизия" обмисля да се откаже от участие в европейския конкурс във Виена. Изпълнителката призна, че се чувства "смазана" от негативната реакция и хилядите критични коментари по неин адрес. Припомняме, че след победата ѝ в социалните мрежи и сред музикалната гилдия заваляха критики и към самата Дара, и към организаторите в лицето на БНТ с обвинения в нагласена надпревара и предварителна договорка за победа на артиста на "Virginia Records".

"Желанието ми е убито и смазано от негативните коментари. До края на деня ще взема решение дали да участвам. Най-обидното е недоверието към таланта ми, това е най-обиждащото. Иначе знам, че победителят във всеки един формат често изяжда голяма порция хейт. Това често се е наблюдава, някак си съм се опитала да претръпна и да не обръщам внимание", заяви тя в ефира на "Тази сутрин" по bTV. Дара каза още, че засега нищо не е решила, но и подчерта: "ако участвам в конкурса, ще имам силно оръжие с една песен, която ще представя и я пазя за специални мигове".

Още: Зрителите: Ето доказателството, че вотът на "Евровизия" беше подменен (СНИМКА)

Дара все пак благодари на всички, които са я подкрепили: "Наред с негативните коментари по мой адрес, аз видях и много хора, които ме подкрепиха. Хора, които от години признават и адмирират моя талант. Благодаря на тези хора, защото те ме държат и ми дават сили да продължавам", каза още тя.

Още: С "Шиши на музиката" и свирен мач: Симулацията "Евровизия"

Психически бариери

Изпълнителката използва случая да обърне внимание към една чувствителна за обществото ни тема, каквато е менталното здраве. По думите й за това не се говори достатъчно, а е крайно належащо: "Ако трябва да се грижа за себе си, трябва да го обмисля сериозно", подчерта Дара.

Независимо от решението си дали ще продължи напред, Дара е категорична, че ще публикува песента. Окончателното ѝ решение дали ще участва в "Евровизия" 2026 се очаква до края на деня.

Още: Дара след победата на "Евровизия": Не чета коментари!