Седмичното меню става по-изгодно с оферти за 1 и 2 евро в Kaufland

Редица изгодни оферти очакват клиентите на Kaufland България до 8 февруари. Тази седмица ритейлърът залага на практични промоции в големи разфасовки, които са идеални, ако искате да напълните хладилника за цяла седмица и да планирате по-лесно домашното меню. Чудесна добавка са и изкушения на символични цени само за 1 или 2 €. Всички седмични оферти могат да бъдат разгледани онлайн тук.

Когато говорим за основните продукти в кухнята, маслото е сред онези, които почти винаги са в употреба – за повече аромат, за сотиране, за печива. Затова тази седмица 3 броя масло по 250 г. от DEUTSCHE MARKENBUTTER могат да бъде закупени само за 5,11€/9,99 лв. За бързи закуски, сандвичи и вечеря кашкавалът, който винаги намира място на трапезата, е в изгодна разфасовка от 2 броя по 400 г. от LB BULGARICUM за 6,64€/12,99 лв. Чудесно допълнение към него е двоен пакет по 300 г. шунка „Народен“, а също и любимата луканка „Морените“, която може да бъде закупена в промопакет от 3 по 250 г.

Ако тази седмица е време за повече свежест в менюто, зеленчуковите предложения на Kaufland са точно на място. Доматите са с 44% намаление, сладките картофи са с 45% отстъпка, а морковите с цели 50%, така лесно могат да се планират салати, супи и гарнитури за няколко дни напред. Внимание заслужават и XXL разфасовките - 500 г. спанак на листа струва само 1,53 €/2,99 лв. и е удобен за бързи рецепти като супа, омлет или паста, а картофите, които са най-универсалният продукт у дома, са в мрежа от 5 кг. за 1,78 €/3,48 лв.

За всички, които предпочитат месо на домашната трапеза - свински бут без кост от свежата витрина е намален с 53% с Kaufland Card и е подходящ за печене, яхния или бавно готвене. Лоялните клиенти могат да се възползват и от промоцията за 2 пакета по 600 г. адана кебап от телешко и агнешко месо на „Шеф месар“ на цена само от 10,01 €/19,58 лв. Универсално решение за седмицата е и каймата, подходяща за кюфтета, приготвяне на принцеси и още куп бързи рецепти. Тя също е на промоция, като две опаковки по 250 г. са на цената на една за 1,02€/1,99 лв.

До 8 февруари редица продукти струват само 1 € – малки „спасители“ за бързо меню и неочаквани идеи в кухнята. Сред тях са прясно мляко Durra Terra за закуска, крем или домашни палачинки, моцарелата De Luca за салата, тост или запичане, както и крема сирене „Хранинвест“ за сандвичи и разядки. Червената леща Natura е подходяща за супа или постно ястие, а пасираните домати the Chefs за бърз сос за паста, пица и др.

За точно 2 € клиентите на ритейлъра могат да добавят към седмичното пазаруване и готови решения, когато времето не стига - вита баница от свежата витрина или различни видове замразена лазаня Silva. На тази цена могат да бъдат закупени и хигиенни материали за дома – паста за зъби Astera Parodont, дезодорант Fa, кухненска ролка Zebra, 8 бр. тоалетна хартия K-Classic и др., за да е подредена не само кухнята, но и цялото ежедневие. Всички предложения могат да бъдат разгледани в онлайн брошурата на ритейлъра тук.

Освен всички неустоими намаления, до 13 април Kaufland замразява редовните цени на над 4000 продукта. За улеснението на клиентите те ще бъдат обозначени с жълти етикети и включват стоки от основни хранителни и нехранителни групи, необходими за ежедневието на всяко домакинство.