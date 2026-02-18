Унгарската MOL вече си поръча тонове руски петрол: Вярва, че ще ѝ ги доставят през Хърватия

След спирането на петролопровода "Дружба" унгарският министър на външните работи и търговията Петер Сиярто заяви, че MOL вече е поръчала 500 000 тона руски петрол, който трябва да пристигне с танкери до Хърватия, а след това по Адриатическия петролопровод (JANAF) до Унгария и Словакия, предава хърватската медия "Индекс", позовавайки се на унгарския Index. Искането му идва след като Европейската комисия разреши на Унгария да внася руски петрол през Хърватия като изключение, но и на фона на неособено голямото желание на Загреб за това.

Сиярто: Хърватия не ни прави услуга

Унгарският дипломат номер 1 подчерта, че според неговото тълкуване Хърватия няма място за политическо вземане на решения в този случай.

„Европейското правило е задължително за всички, включително за Хърватия. Това не е услуга, не е добра воля, не е хуманитарна дейност, а зачитане на европейските правила“, каза той и припомни, че Унгария и Словакия, като държави без излаз на море, имат изключение от забраната за внос на руски петрол в ЕС за тръбопроводен транспорт и че правилата позволяват и морски внос, ако сухопътният транзит стане невъзможен.

„Искаме да транспортираме петрол с руски произход през Адриатическия петролопровод до Унгария и Словакия“, каза той, заявявайки, че официално са информирали хърватското правителство за това в края на миналата седмица. ОЩЕ: ЕК разреши на Унгария да внася руски петрол през Хърватия, но в Загреб май са против

Готовността на Хърватия

Макар и Хърватия да е готова да помогне, хърватският министър отговори следното: „Барел, купен от Русия, може да изглежда по-евтин за някои страни, но той помага за финансирането на войната и атаките срещу украинския народ. Време е да спрем това военно спекулиране. П.С. - инфраструктурата не се променя за една нощ, но наративите понякога се променят“.

С това той очевидно намекваше за твърденията на унгарските политически и енергийни кръгове преди затварянето на „Дружба“, че Janaf не е разполагала с достатъчен капацитет да снабдява адекватно рафинериите на MOL в Унгария и Словакия със суров петрол и че транспортните такси на Janaf са твърде високи. ОЩЕ: Загреб отговори на искането на Орбан и Фицо: Хърватия е готова да помогне, но ...