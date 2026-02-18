Луксозни китайски високоскоростни влакове ще свързват Будапеща и Белград (ВИДЕО)

Нова ера в железопътния транспорт между Унгария и Сърбия може да започне след няколко седмици с въвеждането на модерни влакове, произведени в Китай, по линията Будапеща-Белград. В същото време по унгарския участък от железопътната линия вече текат тестове с високи скорости, а първата информация сочи, че пътуванията ще бъдат не само по-бързи, но и значително по-комфортни, предава хърватската медия "Индекс", позовавайки се на Daily News Hungary.

Железопътната линия Будапеща-Белград е една от най-големите инфраструктурни инвестиции в региона и се реализира като част от китайската инициатива „Един пояс, един път“. Сръбският участък е с дължина 183 километра, има два коловоза и е напълно електрифициран, което го прави подходящ за пътнически и товарен трафик. Очаква се модернизацията значително да съкрати времето за пътуване и да подобри конкурентоспособността на железопътния транспорт в сравнение с автомобилния и въздушния транспорт.

Според настоящия план, първо ще започне товарният трафик, последван от пътническия. Ако всичко върви по план, пътниците биха могли да пътуват с модерни, бързи и удобни влакове между Будапеща и Белград още тази пролет, което ще осигури практична железопътна алтернатива на летенето или шофирането между двете столици.

Луксът в новите влакове

Сръбската държавна железопътна компания Srbija Voz представи влаковете, които ще се движат по новата линия. Според Világgazdaság, петте комплекта са произведени от China Railway International Group. Всеки влак има капацитет от 498 пътници, с общо 250 места, от които 45 са в първа класа и 205 във втора класа.

Интериорът напомня повече на съвременните междуградски влакове, отколкото на традиционните регионални линии, а пътниците ще имат достъп до кожени седалки, електрически контакти, лампи за четене, кафене и бюфет, както и кафе машина на самообслужване. Влаковете ще могат да достигат скорост до 200 км/ч в някои участъци, съобщи сръбската информационна агенция Танюг. ОЩЕ: Китай показа най-бързия влак в света