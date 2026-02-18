Къде по пътищата снегът и зимата създават проблеми

Над 440 снегопочистващи машини обработват настилките по републиканските пътища. Трасетата се почистват и са проходими при зимни условия, съобщават от Агенция “Пътна инфраструктура“(АПИ). Работата продължава, но от силния вятър се образуват снегонавявания в Североизточна България и област Бургас. В момента сняг вали в 11 области, като прогнозите на метеоролозите са за постепенно спиране на снеговалежа и силен вятър. Временно поради обилен снеговалеж и слаба видимост е ограничено преминаването на всички превозни средства в участъка между Бургас и Зимница на АМ „Тракия“. Шофьорите на леки автомобили могат да използват като обходно трасе първокласния път I-1 Ямбол – Бургас.

Къде има временни ограничения

Обилен снеговалеж, снегонавяване и почистване на пътя е причина за временното ограничение в движението на тежкотоварни автомобили в областите Силистра и Добрич, както и по първокласния път I-2 Русе - Шумен,

Още: АПИ: Дъжд и сняг по пътищата, шофирайте внимателно

по път I-5 Русе – Бяла, в област Русе, по път II-29 Варна - Добрич в област Варна, по път II-37 Батак-Доспат в област Пазарджик, по път III-866 Девин – Михалково в област Смолян, по път II-73 в участъка Смядово – Прилеп и през прохода „Вратник“.

Снимка БГНЕС

За повишаване безопасността и при необходимост е възможно да се затварят отделни участъци за обработка на трасетата с инертни материали.

Там, където се налага заради силен вятър, снегонавявания или слаба видимост, е възможно трафикът временно да се ограничава до подобряване на метеорологичните условия и почистване на пътя.

Шофирайте внимателно

Още: Спряха преминаването на камиони през основен проход

АПИ призовава шофьорите да тръгват с автомобили, подготвени за зимни условия, да карат със скорост, съобразена със зимните условия, да не предприемат рискови маневри, както и изпреварване на снегопочистващата техника.

Блокирането на движението от превозни средства, които не са подготвени за зимни условия, затруднява пътуването на всички останали шофьори и работата на снегопочистващата техника.

Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка и зимното поддържане на републиканската мрежа от интернет страницата на АПИ - www.api.bg, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20.

Целогодишно при 24-часов режим работи Ситуационен център, който събира и обобщава данните за състоянието по републиканските пътища.

Още: АПИ: Пътищата се почистват и са проходими (СНИМКИ)