Еди: Зловещият талисман на Iron Maiden, който даде лице и душа на хеви метъла

Iron Maiden не е просто велика хеви метъл група. Iron Maiden не е стандартна банда, създала вечни хитове, любими на няколко поколения. Iron Maiden е музикална и културна институция, която изгражда светогледи от повече от 50 години. Но кой е лицето и душата на тази група? Коя физиономия неизменно излиза в главата ви, когато чуете името на бандата? "Брус Дикинсън" ли чувам? Топло, много топло, но истински горещото е при талисмана Еди. Той е седмият член на групата, който така и не остаря, не се умори, а остана винаги зловещ и вторачен в душите ни.

Еди гордо стои на корицата на всеки албум на Iron Maiden. Въпреки че понякога е описван като "зомби", той приема различен облик в зависимост от темите на отделните албуми и съответните световни турнета на групата и се е появявал като киборг, египетска мумия, пациент с лоботомия, облак, самурайски воин, войник и какво ли още не.

Снимка: Iron Maiden/Facebook

На 26 май на Национален стадион "Васил Левски" ще можем да видим Еди в най-новото му превъплъщение - с кървава секира в ръка, зловещи (разбира се) очи и стърчаща нагоре коса. Неслучайно световното турне на Iron Maiden се казва "Run for Your Lives" - ние наистина ще тичаме с всичка сила, но директно към стадиона, за да чуем най-доброто от първите албуми на бандата и да отбележим 50 години от създаването на групата.

Още: Anthrax са специалните гости за концерта на Iron Maiden в София

"Раждането" на Еди

Първоначално Еди представлява маска, изработена от студента по изкуства Дейвид Артър Браун, който е приятел с Дейв "Лайтс" Бийзли. По това време Бийзли отговаря за осветлението, пиротехниката и други ефекти за концертите на Iron Maiden. Според него, оригиналната маска е била от папиемаше, изработена по образец на собственото му лице, която след това е била използвана в сценичния декор на групата, състоящ се от светлини и логото. Най-ранните версии на маската са били изработени от вакуумно формована пластмаса, произведена от гипсов отпечатък, направен през 1978 г. в East Ham College of Technology. Тънките пластмасови маски обаче се оказват твърде крехки, за да издържат, а и са с с човешки размери, така че по-късно са заменени.

В края на концертите, по време на песента "Iron Maiden", се е използвала помпа за аквариум, за да се изстрелва изкуствена кръв от устата на маската, която обикновено опръсква тогавашния им барабанист Дъг Сампсън. След тази първоначална инкарнация, Бийзли изработва по-голяма маска от фибростъкло, снабдена с мигащи очи и възможност да изпуска червен дим от устата си.

Снимка: Iron Maiden/Facebook

С нарастването на славата на групата става ясно, че тя има нужда от един образ, една фигура, която да има свое стабилно присъствие, но и да стои добре на корица на албум. И кой може да е този образ? Еди, разбира се. Мениджърът на Iron Maiden Род Смолууд се свързва с популярния художник Дерек Ригс, който дава своя разработка на Еди, към която се добавя повече коса, за да съответства на музиката на групата. От 1980 г. до 1992 г. превъплъщенията на Еди са дело единствено и само на Дерек Ригс. След това обаче групата решава, че е време талисманът им да излезе от 90-те и да се осъвремени.

Защо се казва Еди?

Басистът и основател на групата Стив Харис разказва, че името "Еди" идва от оригиналната маска, наричана "Главата" (на английски език "The Head", което в лондонския акцент на членовете на групата звучи като "Ди Еед"). Според китариста Дейв Мъри името е вдъхновено и от стар виц, който гласи: "Една жена родила бебе, но то било само с глава, без тяло. Кръстили го Еди. "Не се притеснявайте", казал лекарят. "Доведете го след пет години и вероятно ще имаме тяло за него." Минали пет години и Еди "Главата", както го наричали родителите му, стоял на камината, когато влязъл баща му. "Синко", казал той, "днес е много важен ден. Навършваш пет години и имаме специален подарък за теб!" "О, не", казал Еди. "Само не още една ши*ана шапка!".

Снимка: Iron Maiden/Facebook

Важността на Еди е безспорна, като за това свидетелство е фактът, че той е на корицата на всеки албум на Iron Maiden през годините. Талисманът на хеви метъл легендите обаче винаги е в различна "роля", която пасва тематично. Освен това Еди се появява и на концертните изпълнения на групата, на мърча, под формата на екшън фигурки, както и в двете видеоигри на Iron Maiden "Ed Hunter" (1999) и "Iron Maiden: Legacy of the Beast" (2016).

Наричан е "най-разпознаваемата метъл икона в света" и "безсмъртната душа на Iron Maiden".

Още: Топ 10 на Iron Maiden: Това ли са най-великите им парчета? (ВИДЕО)

Еди и скандалите

Е, появата на Еди води и до някои скандали, като например с корицата на сингъла "Sanctuary", на която талисманът е застанал над трупа на Маргарет Тачър. Според слуховете бандата е била принудена да закрие очите на Тачър, но след това се появява информация, че това е било просто маркетингов трик за привличане на по-голям интерес.

Друг скандал се случва заради корицата на "The Number of the Beast", на която Еди контролира марионетка с образа на Дявола. Въпросното изображение толкова възмущава американската политическа организация "Морално мнозинство", че те обявяват Iron Maiden за сатанисти и организират публично изгаряне на албумите на групата. Тези акции повишават неимоверно известността на британската хеви метъл група.

Каквото и да се случва със света на музиката обаче, Еди винаги е там и ни гледа от албумите на Iron Maiden. Зловещ, но необяснимо примамлив. Толкова е мощна притегателната му сила, че вече отброяваме дните до 26 май, когато ще го видим отново на фона на най-големите хитове на Iron Maiden от първите им албуми. See you soon, Eddie The Head!

Автор: Неда Ковачева