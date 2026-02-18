Балкански пенсионери трябва да докажат, че са живи, за да получат пенсия

Получатели на хърватски пенсии с местожителство в Босна и Херцеговина, за които данните не са обменени по електронен път, трябва да представят удостоверение за живот в Хърватския институт за пенсионно осигуряване (HZMO) до 31 март, за да продължат да се изплащат пенсиите им, съобщи хърватската медия "Индекс". Целта е предотвратяване на неправомерно изплащане на пенсии на починалите, стана ясно от публикацията.

Удостоверения за живот

Бенефициентите на пенсии, за които данни не са обменени по електронен път, са получили формуляри за удостоверение за живот за 2026 г., изпратени на домашните им адреси на 9 февруари 2026 г.

За да получават пенсия от хърватската пенсионна система,бенефициентите трябва да попълнят, подпишат и заверят удостоверението за живот пред компетентния орган и да го представят в Хърватския институт за пенсионно осигуряване до 31 март 2026 г.

„Напомняме също така на получателите на пенсии с постоянно местожителство/пребиваване в Босна и Херцеговина, на които пенсията от хърватското пенсионно осигуряване се изплаща в Република Хърватия по банкови сметки, открити в Република Хърватия, че за редовното изплащане на пенсията от хърватското пенсионно осигуряване, те трябва да представят попълнен, подписан и заверен формуляр за удостоверение за живот в Хърватския институт за пенсионно осигуряване до 31 март 2026 г. Формулярите за удостоверение за живот могат да бъдат изтеглени от интернет страницата на института.