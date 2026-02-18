КЗК включва плодовете и зеленчуците в секторния анализ на храните

Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) започва предварително производство за присъединяване на сектора плодове и зеленчуци към секторния анализ на храните, съобщиха от пресцентъра на регулатора. Решението е взето след работна среща на ръководството на Комисията с представители на Национална браншова камара „Плодове и зеленчуци“ (БКПЗ), проведена във връзка със сигнал на камарата за разширяване обхвата на анализа с проучване на пазара на търговия с плодове и зеленчуци.

Задълбочено изследване на пазара

От браншовата организация настояват за пълноаспектно и задълбочено изследване на пазара с цел да се установи състоянието на конкурентната среда и при наличие на евентуални деформации да бъдат идентифицирани необходимите мерки за подобряването ѝ.

От КЗК уточниха, че в изпълнение на приоритетите на националния орган по конкуренция за 2026 г. задълбоченото проучване по секторния анализ на храните продължава в три основни направления – наблюдение на ценовата политика и конкурентното поведение на участниците на пазара, включително в т.нар. традиционна търговия; анализ на пазарите на производство, преработка и търговия с мляко и млечни продукти и последващ контрол върху концентрации в сектора; както и изследване на структурата на търговията на дребно в слабо развити региони с ниска покупателна способност. По искане на Националната браншова камара анализът ще бъде разширен и с пазара на търговия с плодове и зеленчуци.

От БКПЗ приветстват избрания от КЗК подход и подкрепят усилията за извършване на обективна оценка на конкурентната среда в селскостопанския сектор в България. Представителите на бранша са посочили, че производството на плодове и зеленчуци е изправено пред сериозни предизвикателства, сред които трудна реализация на българската продукция на вътрешния пазар на фона на силната конкуренция както в рамките на ЕС, така и на световния пазар, сериозен натиск от внос от трети страни със занижени стандарти спрямо европейските и постоянен недостиг на национално и европейско финансиране.

От КЗК допълниха, че в хода на срещата са откроени конкретни проблеми на пазара, сред които използване на подвеждаща маркировка с цел подмяна на произхода, ценови дъмпинг, логистични бариери и ограничаване на достъпа до пазара, концентрация при изкупуването и риск от несъгласувани практики, ниска пазарна прозрачност и прехвърляне на търговския риск.

В случай на установени факти, отговарящи на елементите на нарушения като нелоялни търговски практики, злоупотреба с господстващо положение или забранени споразумения, КЗК ще се самосезира и ще образува съответните производства за тяхното установяване.