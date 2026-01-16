Лайфстайл:

16 януари 2026, 12:00 часа 242 прочитания 0 коментара
Извън закона: България продължава да не плаща права за филмите по телевизията

На заседание на Комисията по културата и медиите на 15 януари основна точка бе разглеждането със заинтересованите организации на установени дефицити в действащата система за колективно управление на права, произтичащи от липсата на утвърдена тарифа за препредаване на аудиовизуални произведения, включени в телевизионните програми. Този проблем е належащ от много време, а в последните месеци "Филмаутор" - организацията за колективно управление на авторски права и сродни права върху аудиовизуални произведения, нееднократно алармира, че Министерството на културата не предприема никакви мерки в решаването на проблема, а предишните две заседания по темата не са се състояли.

Снимка: iStock

Припомняме, че още през лятото на 2025 г. стана ясно, че България е единствената държава в Европейския съюз, която не изплаща филмови и продуцентски права за излъчваните по телевизията филми. Страната ни дори бе глобена с близо 4 млн. лева заради две директиви от 2019 г., които касаят авторското право. Причината е, че не са въведени в българското законодателство навреме, а чак през 2023 г., но и до днес нито един лев не е изплатен от кабелните оператори у нас на единствената организация, която събира отчисления от излъчването на аудио-визуални произведения - "Филмаутор".

Въпреки че Министерството на културата има контролни и санкционни функции, години наред то бездейства, като по този начин проблемът се задълбочава и започва да нанася не само финансови, но и морални щети. На специална пресконференция тогава се разбра, че на среща с представители на кабелните оператори (Алианс на технологичната индустрия (АТИ) към "Филмаутор" е било направено предложение 0,1% от таксите да отиват за авторите и продуцентите, което се възприема от специалистите като гавра, тъй като в европейската практика между 1,5 и 2% от таксите към кабелните оператори отиват за авторите на аудиовизуални продукти. В България обаче се действа на принципа на "пиратството", защото кабелните оператори не лицензират това съдържание, което препредават.

Дискусии в Комисията по културата и медиите

Снимка: iStock

На 15 януари заседанието на комисията все пак се проведе с представители на Министерството на културата, "Филмаутор", Алианс на технологичната индустрия (АТИ), "Музикаутор", Българската асоциация на музикалните продуценти (БАМП), "Артистаутор" и ПРОФОН.

Депутатът от ПП-ДБ Манол Пейков подчерта, че парламентът трябва да вземе ясна позиция по обсъждания въпрос: "Ние трябва да вземем място като политици. Искаме ли да бъдем като някои източни страни, в които авторското право не се признава и се копира чужда технология? Или искаме да бъдем от онези, които да стимулират нашите творци." Според Пейков твърдението на Министерството на културата, че въпросът е сложен буди недоумение, тъй като решението всъщност би било просто - трябва да се определи сума и отговорните лица да поемат отговорност за решението.

Депутатът настоя АТИ да направи стъпка назад: "Ясно е, че трябва да се плащат тия пари. Ясно е, че на тях не е приятно. Това са големи суми. Това са милиони. Обаче в цяла Европа е така." И предложи конкретно решение - да се даде кратък срок от две-три седмици за постигане на споразумение между страните. Ако те не се разберат, парламентът да вземе средните стойности от 15 източноевропейски държави и да ги приеме като тарифа.

Снимка: БГНЕС

"Пет процедури завършват без решение. Очевидно има структурен, системен проблем в тая процедура", каза депутатът от политическа група на ГЕРБ-СДС Тома Биков. Той сравни ситуацията със съдебна процедура без изход, която многократно завършва без решение. По думите му, проблемът е нерешим в настоящата форма.

Изпълнителният директор на ПРОФОН (дружество за колективно управление на сродни права в музиката) Владимир Владимиров също се включи в дискусията с предложение да се разработи методология, по която да се изчислява тарифата за препредаването на аудиовизуални произведения, като това предложение дори е отправено към Министерството, за да залегне в закона. "Методологията е готова – тя отчита международните фактори, българските фактори и всички фактори, които трябва да бъдат отчетени. В момента топката е останала при АТИ, тъй като има някакви елементи на българска специфика, които трябва да се доуточнят и затова трябва да бъдат наети външни експерти. Ние не сме против това", обясни Владимиров. 

В обобщение той каза: "Всяко друго решение на Министерството на културата, всяко налагане на волята на Организации за колективно управление на права (ОКУП) ще доведе до дефекти на пазара."

Зам-министърът на културата в оставка Георги Султанов пък заяви: "През последните месеци Министерството на културата полага сериозни усилия, за да се достигне до трайно и справедливо за всички страни решение за системата за колективно управление на права", а новият експерт в дирекция "Авторско право и сродните му права" в Министерството - Димитър Димитров, добави, че МК следва да встъпи в позицията си, която му е отредена, "а именно да закриля интелектуалната собственост".

Неда Ковачева
Неда Ковачева Отговорен редактор
