Оставки и поемане на персонална отговорност: Филмаутор обвини Министерството на културата в бездействие

От Филмаутор - организацията за колективно управление на авторски и сродни права върху аудиовизуални произведения, са изпратили открито писмо до Тошко Йорданов – председател на Комисията по култура и медии в 51-вото Народно събрание, Мариан Бачев – министър на културата в оставка, и Мехти Меликов – директор на дирекция "Авторско право и сродни права" в Министерството на културата (МК). Причината е, че в последния месец и половина от МК не са предприели никакви действия по два наболели и изключително сериозни проблеми, отнасящи се до защитата на авторските права. Става дума за това, че България остава единствената държава в Европейския съюз, в която българските автори и колегите им от цял свят не получават възнаграждение от препредаване, въпреки че страната ни е длъжна да го прави.

"В предишно писмо от 1 декември 2025 г. Филмаутор предупредихме за два основни проблема: липсата на ясни правила за одобряване на тарифи и липсата на реален контрол от страна на Министерството на културата върху препредаващите оператори. Месец и половина по-късно не са предприети никакви действия, които да покажат, че институциите изпълняват задълженията си. Дори двете насрочени заседания на Комисията по култура и медии по темата не се състояха.", пишат от Филмаутор в своята Facebook страница.

Оттам уточняват, че без работещи механизми за защита на авторските права няма как да се говори за устойчива среда за българското кино. От организацията настояват за спешни промени в Закона за авторското право и сродните му права, чрез които да се гарантира ясна процедура за одобряване на тарифи, както и за активна роля на Министерството на културата като контролиращ и санкциониращ орган".

Искане за оставки

Снимка: БГНЕС

От Филмаутор искат оставката на дългогодишния директор на отдел "Авторско право и сродни права" в Министерството на културата - Мехти Меликов. "Филмаутор настоява още компетентните лица в Министерството на културата да поемат персонална отговорност за липсата на резултати през последните години. Директорът на отдел "Авторско право" Мехти Меликов не изпълни ефективно задълженията си в последните 10 години, поради което авторите очакват и неговата оставка", се казва в съобщението от организацията.

Припомняме, че на 1 декември организацията алармира, че въпреки новите правила на директивите от 2019 г. и промяната от 01.12.2023 г., "всичко е по логиката на пиратска VHS касета. Кабелните и сателитни оператори продължават да препредават, без да плащат за филми, български или чужди, като генерират половин милиард лева приходи от платена телевизия. Платена телевизия, без да се плаща съдържанието, което я прави платена."

В някои сфери - бездействие, в други - прекалена активност

На фона на пълното бездействие на Министерството на културата по отношения на изплащането на права от телевизиите за препредаване на аудиовизуално съдържание, от културната институция в последните седмици са свръхактивни в други сфери.

Най-пресен пример е освобождаването на директора на Българската национална филмотека (БНФ) - Антония Ковачева, която обаче бе върната на поста си след само 24 часа, след като светкавично събра подкрепата не само на филмовата общност в страната, но и на журналисти и експерти от различни области. Възмущението дойде, след като стана ясно, че директорката на БНФ е била освободена, без да бъде назначен конкурс за поста, както е посочено в договора ѝ, а освобождаването е направено от министър в оставка, който няма да носи отговорност за действията си след броени дни. Доводът, че е навършила пенсионна възраст, който е бил посочен в заповедта за освобождаване, няма тежест, тъй като тази възраст Ковачева е навършила още преди години, а не сега.

В последните дни на 2025 г. министърът на културата Мариан Бачев отново привлече вниманието на културните дейци, когато актьорите от Народен театър "Иван Вазов" сигнализираха, че са свидетели на репресии върху директора на театъра - Васил Василев, а целта е да бъде уволнен. Тогава от МК заявиха, че се правят проверки и това не са репресии.