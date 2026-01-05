Сметната палата даде на прокуратурата болница "Лозенец" и Министерството на културата

Сметната палата изпрати на прокуратурата части от два одитни доклада през 2025 година. Това стана ясно от съобщение на институцията. В него се посочва, че на прокуратурата са изпратени одитните доклади за извършен одит на Многопрофилна болница за активно лечение "Лозенец“, за периода 2022 - 2023 г. и за извършен финансов одит на годишния финансов отчет на Министерството на културата за 2024 г.

Нарушения в Министерството на културата: Сметната палата сезира прокуратурата

Според Закона за Сметната палата, при съмнение на данни за престъпление одитната институция изпраща одитния доклад или части от него с материалите на прокуратурата, като не може да огласява данни до приключване на наказателното производство.

Още: След като раздаде на себе си: Сметната палата проверява бонусите в държавния сектор

При наличие на данни за вреди и за нарушения при изпълнението на бюджети или при управлението на имущество, които не съставляват престъпление, Сметната палата изпраща одитния доклад на съответния компетентен орган за търсене на имуществена или административнонаказателна отговорност, се уточнява в съобщението.

Три доклада са изпратени на КПК

На Комисията за противодействие на корупцията (КПК) са изпратени три доклада - за одит на Многопрофилна болница за активно лечение „Лозенец“ ЕАД, за периода 2022 - 2023 г., за одит за съответствие при управлението и разпореждането с имоти общинска собственост на общините Мадан, Поморие и Чирпан за 2021 и 2022 г. и за финансов одит на годишния финансов отчет на община Якоруда за 2024 г.

На Агенцията за държавна финансова инспекция са изпратени 54 одитни доклада. От тях 41 са финансови одити на годишните финансови отчети за 2024 г. на ведомства и общини, 11 са одити на съответствие на ведомства и общини, 2 одитни доклада са за извършени специфични одити.

На Националната агенция по приходите са изпратени 8 одитни доклада – за финансови одити на консолидираните годишни финансови отчети за 2024 г. на общините Раднево, Перущица, Сопот, Димитровград, Асеновград и Стара Загора и на консолидираните годишни финансови отчети за 2023 г. на общините Якоруда и Челопеч.

На Агенцията за обществените поръчки във връзка с нарушения на Закона за обществените поръчки са изпратени 24 одитни доклада.

На Министерския съвет са изпратени 157 одитни доклада, а на председателите на общинските съвети – 237 одитни доклада.

Четири одитни доклада са изпратени до председателя на Народното събрание, а други 6 доклада са предоставени на пет парламентарни комисии: по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление, по земеделието, храните и горите, по европейските въпроси и контрол на европейските фондове, по околната среда и водите и по превенция и противодействие на корупцията.

По този начин Сметната палата предоставя на Народното събрание надеждна информация, която да подпомогне законодателния орган при осъществявания от него парламентарен контрол, е отбелязано в съобщението.

Петдесет и шест одитни доклада са изпратени и на Националното сдружение на общините в Република България като партньор в усилията за ефективно разходване на публичните финанси на общините.

През 2025 година Сметната палата прие общо 360 одитни доклада. От тях 317 са одитни доклада за финансови одити на годишните финансови отчети на бюджетните организации, 28 са за одити за съответствие, 4 - за одити на изпълнение, 11 - за специфични одити.

Единадесет доклада за извършените финансови одити са с отрицателно мнение. Те са за годишните финансови отчети: на Министерството на културата за 2024 г., на Държавното предприятие „Научно-производствен център“ за 2023 и 2024 г. и на общините Челопеч, Кочериново, Дряново, Лесичово, Неделино, Брезово, Сунгурларе, Ценово за 2024 г.

Отрицателно мнение се формира, когато в одитирания финансов отчет има съществени неправилно отчетени суми или пропуски на важна нефинансова информация, чийто ефект е всеобхватен. Финансов отчет, върху който Сметната палата е изразила отрицателно мнение, не дава вярна и честна представа за финансовото състояние, финансовите резултати от дейността и паричните потоци на бюджетната организация. В случаите, когато одитният доклад съдържа отрицателно одитно мнение, Сметната палата уведомява министъра на финансите, който може да предприеме мерки по чл. 107 от Закона за публичните финанси.