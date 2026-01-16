Войната в Украйна:

Иззеха контрабандно месо и яйца в Любимец

16 януари 2026, 11:33 часа 298 прочитания 0 коментара
Иззеха контрабандно месо и яйца в Любимец

Хранителни продукти без документи за произход са иззети на ГКПП "Капитан Андреево" и в Любимец, съобщиха от Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) и от Регионалния пресцентър на Областната дирекция на МВР в Хасково.

ОЩЕ: Унищожават над 100 000 птици заради огнища на птичи грип

Опасни стоки

На пункта с Турция на 14 януари инспектори от дирекция "Граничен контрол" на Агенцията по храните, съвместно със служители на Агенция "Митници", са установили и иззели 440 кг млечни продукти при проверка на лек автомобил, влизащ в страната. По-рано тази седмица на пункта е проверен и автобус с турска регистрация. При проверката е установено превозване на 400 кг овча лой без необходимите документи. 

Служители на реда от Любимец са проверили вчера на булевард "Одрин" товарен автомобил. В колата, управлявана от 38-годишен мъж от Свиленград, са намерени 400 кг пилешко месо и 8640 яйца, за които мъжът не е представил документи за произход. За случая е уведомена Областната дирекция по безопасност на храните в Хасково.

ОЩЕ: Изтеглят бебешка каша с открит в нея арсен, производителят отрича

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Последният случай на конфискувани хранителни продукти без документи в региона бе на 18 ноември миналата година на "Капитан Андреево". Тогава при съвместна операция на полиция и митница бяха иззети пилешко месо, овча лой и яйца.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Виолета Иванова
Виолета Иванова Отговорен редактор
Контрабанда БАБХ яйца Пилешко месо
Още от Общество
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес