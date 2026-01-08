Унищожават над 100 000 птици заради огнища на птичи грип

Заради новооткрити огнища на птичи грип у нас над 100 000 птици ще бъдат унищожени, съобщават от Агенцията по храните.

Става въпрос за огнища в две ферми.

Едната от тях е край Асеновград, Област Пловдив, и в нея се отглеждат 90 000 кокошки носачки. Другата ферма е в пазарджишкото село Тополи дол, където се отглеждат 15 000 патици.

Още: Нови жертви на птичия грип: Откриха още над 100 мъртви щъркела край Мадрид (ВИДЕО)

Сигналите за повишена смъртност след птиците са били подадени от страна на собствениците на фермите и така заразата е установена.

Обособени са предпазни зони

Около двата обекта са определени 3-километрови предпазни и 10-километрови наблюдавани зони.

При птиците болестта се разпространява чрез директен контакт със секрети и изпражнения от заразени птици, както и чрез заразени фураж и вода.

Източник: Getty Images

Още: Птичият грип настъпва

Извършва се епизоотично проучване и проследяване на движенията на домашните птици, продукти и странични животински продукти, добити от тях, фураж за птици, както и на транспортните средства, свързани с технологичния процес в обекта.

Основните мерки за ограничаване на заболяването инфлуенца по птиците са въвеждане на високи мерки за биосигурност и тяхното стриктно прилагане и спазване, напомнят от БАБХ. Те включват отглеждане на птиците на закрито, съхраняване в затворени помещения, без достъп на диви птици и гризачи, на фуражите, с които ще се изхранват, стриктно проследяване на произхода на новозакупени птици и тяхното здравословно състояние, както и почистване и дезинфекция на влизащите и излизащите транспортни средства.

За да бъде ограничена заразата всички птици във фермите ще бъдат евтаназирани, а собствениците им ще бъдат обезщетени, уточняват от Агенцията по храните.