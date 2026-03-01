Кой има имен ден днес, 1 март 2026 г. Честито!

На 1 март 2026 г. имен ден празнуват всички, които носят името Евдокия, Марта, Мартин, Мартина, Антонина, Нестор и производните им. На този ден празнуваме и Баба Марта. Традицията повелява да закичим с мартеница близките си, за да бъдат здрави и успешни през годината. В народните поверия Във фолклора Баба Марта е представена като сестра или като жена на Голям Сечко (януари) и Малък Сечко (февруари). Тя винаги е недоволна от тях – или са ѝ изпили виното (ако са ѝ братя), или че са свършили някоя голяма пакост. Старицата (невестата) им се гневи, вследствие на което времето се разваля.

Честит имен ден! Нека този специален ден се превърне в празник на любовта и приятелството! Бъди здрав и енергичен, за да можеш да сбъднеш всичките си мечти!

Честит имен ден! Нека в живота ти присъства най-важното: здраве, любов и приятелство, а Св. Тодор да те дари с успехи и късмет по житейския ти път.

Бъди жива, здрава, усмихната и сияйна! Нека този ден ти припомни за истинските неща в живота. Злото да те забрави и твоят светец-покровител да те закриля и пази от беди!

Честит имен ден! Да е свято името ти, да е мирен животът ти, да е пълно сърцето ти с любов, а душата - с разбирателство! Бъди щастлив, винаги с любимите си хора, имащ това, за което най-много мечтаеш! Празнувай до зори!

