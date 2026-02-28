Нова война: САЩ и Израел срещу Иран:

Месечна прогноза за времето за март 2026 г.

28 февруари 2026, 20:29 часа 507 прочитания 0 коментара
Месечна прогноза за времето за март 2026 г.

През месец март 2026 г. се очаква средната месечна температура да бъде около и над нормата, която в Северна България и високите полета е между 5° и 7°, по Черноморието и в Южна България - между 6° и 9°, а в планините - между минус 8° и минус 2°. Най-ниските температури през март ще бъдат между минус 7° и минус 2°, а най-високите - между 21° и 26°, прогнозата за времето на НИМХ.

Валежи

Месечната сума на валежите ще бъде около и под нормата, която в равнините е между 40 и 60 л/кв.м, в планините - между 50 и 90 л/кв.м. Месецът ще започне с предимно слънчево и топло време, максималните температури ще достигат, на места и ще надхвърлят 15°. По-ниски ще остават по Черноморието и на места в низините и котловините, където преди обяд ще има ниска облачност или мъгла. Около 3 и към 5-6 март ще има по-значителни увеличения на облачността, но без съществени валежи, а дневните температури слабо ще се понижат.

Към края на десетдневието ще настъпи промяна в атмосферната циркулация и динамиката ще се увеличи. Ще има валежи и застудяване. Има малка вероятност на места валежите да са значителни. Отначало над около 1500 m – 1600 m ще вали сняг, постепенно границата дъжд-сняг ще се понижава. Ще се образува неравномерна и нетрайна снежна покривка.

Началото на второто десетдневие

В началото на второто десетдневие вероятността за валежи е малка. Ще има и слънчеви часове, и временни увеличения на облачността. Температурите ще бъдат близки и малко по-високи от обичайните. Около средата на периода вероятността за синоптична обстановка с валежи на повече места в страната се повишава. Очаква се и понижение на температурите. През втората половина от десетдневието ще има по-значителни разкъсвания и намаления на облачността, през повечето дни и до слънчево време; ще бъде и по-топло. Повишена вероятност за валеж има и около 19 март.

Краят на месеца 

И през третото десетдневие изгледите за температурите са да бъдат близки до климатичните норми. Очаква се периодът да започне с повече слънчеви часове в по-голямата част от страната. След 23 март ще бъде променливо, с чести валежи. Възможно е да има и обстановки с по-интензивни и значителни по количество валежи. Началото на астрономическата пролет е на 20.03 в 16 ч. и 46 мин.

