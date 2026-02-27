Февруари тази година е бил с най-много валежи за този месец от началото на века

Февруари тази година е с най-много валежи за този месец от началото на века, съобщиха от НИМХ. Месечните суми на валежите са между 107% (Черни връх) и 373% (Велинград) от климатичната норма. Най-голямото измерено 24-часово количество валеж е 82,4 мм в с. Мугла, обл. Смолян, на 16 февруари. В София месечната сума валеж е 57,7 мм, което е 160% от нормата, а максималният 24-часов валеж е 12,8 мм на 18 и 22 февруари.

Най-обилния снеговалеж е на 1 февруари и затова на 2 февруари сутринта почти цялата страна е със снежна покривка. Значителни валежи от сняг има също на 18–19 и на 22 февруари, предимно в Северна България. Най-висока снежна покривка в населенo място е измерена в Белово на 2 февруари – 35 см, а на планински връх – 269 см на вр. Ботев на 25 февруари.

Средните месечни температури през февруари са били между 1° и 8° и имат отклонение от месечната норма между -1° и 3°. Най-високата измерена температура е 21,7 °на 15 февруари в Ахтопол. Най-ниската минимална температура в станция в населено място е -15,5° градуса в с. Бръшлен, обл. Русе, на 3 февруари, а най-ниската температура, измерена на планински връх, е -17,4° градуса на връх Мусала на 19 февруари.

В София най-високата измерена температура е 11,5° градуса на 20 февруари, а най-ниската е -4,8° на 2 февруари.